Встреча с Рифатом Сабитовым на форуме в Сочи

В рамках Форума «Вся Россия-2020″ состоялась встреча с Рифатом Сабитовым, заместителем генерального директора, руководителем регионального департамента ВГТРК, председателем комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ.

Комиссия по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ запускает опрос общественного мнения региональных СМИ. Как сообщил Рифат Сабитова, необходимо получить обратную связь для того, чтобы понимать в каком направлении двигаться дальше.

Большинство региональных телерадиокомпаний всерьез обеспокоены тем, что соцсети стали реальными конкурентами и выйти в прямой эфир, используя тот же Инстаграм мэру и губернатору легче, чем приехать для эфира на местную телекомпанию. Об этом шла сегодня речь на встрече Сабитова с участниками Форума современной журнслистики » Вся Россия 2020″.

Был задан вопрос : «А мы — региональные телекомпании дальше будем нужны? Как существовать с соцсетями?» Рифат Сабитова ответил, что значение соцсетей приувеличено, информация в соцсетях текстовая, картинку качественную делают только телекомпании и она потом уже оказывается в соцсетях. — Да, если её используют ваши конкуренты, то с этим нужно бороться, здесь необходимо навести порядок, но всегда надо помнить, что тот продукт который мы выдаём должен быть интересным и захватыватывающим, — отметил Сабитов и привёл в пример Воронежскую телекомпанию, у которой и в сетях среднесуточнся посещаемость 2 миллиона человек. — А вот то, что интернет есть не везде, вот это проблема. Мы много говорим об электронном голосовании, о развитии новых медиа, а на самом деле широкополостный интернет не везде развит или не устойчиво работает. Таких территорий в России много. Чаще это северные регионы. А пандемия вообще показала, что 700 тысяч школьников в России не смогли дистанционно заниматься. Либо нет интернета, либо планшета или компьютера. И эту проблему надо решать.

Сабитов также рассказал, чем сейчас занимается Комиссия по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ, которую он возглавляет. Сейчас она занимается формированием рабочих групп при Общественной палате. Будет сформирован на днях Координационный Совет по развитию коммуникационного сообщества. Мы хотим создать такую объединяющую площадку для проводения слушаний по злободневным вопросам, будем заниматься законотворческой деятельностью вместе с Советом Федерации и Государственной Думой. И вывести в более публичное поле работу Общественной палаты РФ .

Форум современной журналистики «Вся Россия — 2020″ проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Источник: https://ruj.ru/news/vsya-rossiya-2020-vstrecha-s-rifatom-sabitovym-13312