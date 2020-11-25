Телеканал ТОЛЬЯТТИ 24 – на 22-й кнопке у всех кабельных операторов города

Телеканал ТОЛЬЯТТИ 24 выбран Федеральной конкурсной комиссией по телерадиовещанию в качестве муниципального обязательного общедоступного телеканала для распространения на территории города Тольятти. Заседание конкурсной комиссии прошло сегодня, 25 ноября, в Москве.

Презентацию ТОЛЬЯТТИ 24 представили генеральный директор ООО «ЛАДА-МЕДИА» Ирина Денисова и главный редактор телеканала Яна Левина. Теперь все операторы кабельного телевидения в Тольятти будут размещать ТОЛЬЯТТИ 24 на 22-й кнопке.

Ирина Денисова, генеральный директор ООО «ЛАДА–МЕДИА»:

- Мы очень рады такому решению. Подготовка к конкурсу велась большая. «ТОЛЬЯТТИ 24» соответствует всем требованиям, предъявляемым к телеканалам-участникам конкурса. Это касается, в том числе, наполнения эфира национальным продуктом и контентом собственного производства местной тематики. Программ городской тематики у нас действительно много. Мы позиционируем «ТОЛЬЯТТИ 24» как телеканал о городе и людях. И сейчас наша аудитория станет ещё больше. Значит, нас ждут новые задачи, новый этап развития и новые достижения во благо всех жителей любимого города.

Поздравляем всех сотрудников телеканала «ТОЛЬЯТТИ 24″ с этим событием! Желаем дальнейших успехов

и новых достижений!