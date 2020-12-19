Благородство не нуждается в наградах?

В Самарской области подвели итоги XXIII Губернской общественной Акции «БЛАГОРОДСТВО».

Благородство – что это значит? В словаре Даля написано: «Поступки, поведение, понятия и чувства, согласные с истиною, честью и нравственностью. Благородный – жертвующий своими выгодами в пользу других». И еще, как говорится в одном из источников, это дар, который не нуждается в наградах.

Действительно, вряд ли думает человек о признании, бросаясь в ледяную воду, спасая утопающего, не думает о награде и тот, кто прикрывает собой от взрыва гранаты незнакомую женщину, – ими движут другие чувства, согласные с истиною.

В числе лауреатов акции этого года – волонтеры, меценаты, поисковики-добровольцы, врачи, а в 2020-м мы все были свидетелями самоотверженности медиков, их героизма и, конечно, благородства. Лауреатом в номинации «Долг» в этом году посмертно стал Геннадий Иванович Кагарлицкий.

Он был военным медиком, последние 23 года работал в Самаре врачом бригады скорой неотложной помощи в поликлинике № 15. Геннадию Ивановичу в этом году могло исполниться 70 лет. До последнего он работал с коронавирусными пациентами и пытался им помочь, но себе, к сожалению, не сумел.

Не думает о наградах и почестях и Наталья Федоровна Поляруш – доктор медицинских наук, человек с огромным педагогическим опытом: 24 года преподавала в Самарском медицинском университете и уже 11 лет возглавляет кафедру клинической медицины в медицинском университете «Реавиз».

Несмотря на свой почтенный возраст (72 года) и возможность не работать, она продолжает ежедневно входить в «красную зону». Работая в Самарском областном клиническом госпитале для ветеранов войн, Наталья Федоровна проводит диагностику больных с коронавирусной инфекцией, выполняет самые важные исследования для диагностики – рентгенографию и компьютерную томографию органов грудной клетки. Она организовала круглосуточную работу кабинета компьютерной томографии и двухсменную работу рентгенодиагностического кабинета. Наталья Федоровна – лауреат в номинации «Мужество».

Назвать всех по именам, отдать честь… Это нужно, кажется, не столько им, потому что жертвовать в пользу других для них представляется единственно возможным и правильным. Но нам просто необходимо знать, быть уверенными, что живы честь, нравственность, благородство, что есть люди, действующие, чувствующие, живущие согласно с истиною. Как, например, другой лауреат – Александр Сергеевич Елисеев, человек, благодаря которому спасены десятки, а может быть, сотни человеческих жизней. Он – почетный донор России.

В 2020 году, полном тревожных событий, акция «Благородство», учрежденная Самарским областным отделением Союза журналистов России и Ассоциацией творческих союзов Самарской области, проходит под девизом «Творим добро ВМЕСТЕ!». В этом году в оргкомитет от организаций и отдельных жителей – а это сотрудники, соседи, родственники, те, кто получил эту самую помощь, – поступило более 200 заявок. По решению общественного совета лауреатами акции были выбраны две организации и 59 жителей Самарской области.

Так, в номинации «Мужество» отмечены сотрудники полиции Максим Юрьевич Пименов и Анатолий Владимирович Солдатов.

Летом этого года в Самаре, в одной из квартир жилого дома, произошел конфликт между супругами. Обычная семейная ссора чуть не переросла в страшную трагедию. У подвыпившего мужчины оказалось боевое оружие. Мужчина бросил гранату в коридор, в сторону своей жены и сотрудников полиции. Мгновенно оценив обстановку, лейтенант Максим Пименов втолкнул женщину в нишу стены коридора квартиры и закрыл ее собой, а прапорщик Анатолий Солдатов успел прикрыть входную железную дверь, чтобы избежать повреждений от осколков и взрывной волны. Несмотря на полученные ранения, полицейские задержали преступника и не позволили применить еще одну гранату, находившуюся в его руках.

В числе лауреатов акции этого года пожарные, военные, социальные работники, почтальоны – люди самых разных профессий. Мы считаем, всех нужно назвать по именам.

Номинация «Добровольчество»

В Сызрани, на базе ДК «Строитель», в 2017 году было образовано добровольческое движение культурной молодежи «Новое поколение». Движение сегодня насчитывает 57 добровольцев, большинство из них – трудные подростки. Более трех лет добровольцы во главе с Денисом Степановичем Гараевым оказывают помощь семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

В числе лауреатов этого года и «Добровольческий центр» города Новокуйбышевска. Центр занимается координацией молодежных добровольческих агентств, а это более 500 человек. В 2020 году добровольцы присоединились к Всероссийской акции #МыВместе. На личном транспорте они развозят нуждающимся необходимые товары и лекарства.

В Богатовском районе действует, можно сказать, семейное добровольческое движение – «Здоровая Россия», объединившее несколько семей. В период борьбы с пандемией они оказывают помощь людям, находящимся в группе риска.

Номинация «Забота и милосердие»

В числе лауреатов этой номинации – Надежда Валерьевна Габриелова, заведующая неврологическим отделением Тольяттинской городской клинической больницы № 5. Мать четверых детей. Весной, когда не только пациенты, но и врачи начали массово заболевать, Надежда, не раздумывая, пошла работать в «красную зону».

Вера Викторовна Найдёнова – заведующая неврологическим отделением Тольяттинской городской клинической больницы № 2. Каждый год пациентами ее отделения становятся до полутора тысяч больных. Это работа в круглосуточном режиме независимо от сезонных заболеваний и эпидемий.

Анна Сергеевна Колесникова из Шенталы – работник скорой помощи. С началом пандемии ей пришлось работать за троих. Многие в этот период уволились, своя жизнь и жизнь близких, конечно, оказались дороже. «Кто будет помогать людям, если не я?» – говорит Анна Сергеевна.

В числе лауреатов – Елена Аркадьевна Круглова из села Выселки Ставропольского района. Она создала центр «Живой мир» для помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Контакт с лошадьми помогает особенным детям побороть свои страхи и улучшить здоровье. Окруженные заботой, любовью и вниманием Елены Аркадьевны воспитанники из ее центра принимают активное участие в различных российских соревнованиях.

Наталья Николаевна Умеренкова из деревни Мордвиновка Елховского района вот уже 20 лет трудится в должности социального работника.

Под ее крылом люди от 60 до 90 лет, нуждающиеся в посторонней помощи. Весной 2020 года в рамках акции #МыВместе участвовала в раздаче продуктовых наборов не только своим подопечным, но пожилым людям, не состоящим на социальном обслуживании.

Анна Вячеславовна Дорофеева из Самары на протяжении многих лет оказывает помощь гражданам без определенного места жительства: в нескольких районах города организовала пункты бесплатного питания.

Проживая в частном доме, Анна Вячеславовна предоставляла возможность для временного проживания людям, не имеющим своего жилья, помогала им восстанавливать документы, устраиваться на работу.

С 2008 года по настоящее время она – член наблюдательной комиссии по защите прав человека в местах принудительного содержания Самарской области. Более 200 человек с ее помощью смогли отстоять свои конституционные права.

В числе лауреатов премии «Благородство» не только врачи и социальные работники, но и почтальоны. Наталья Ивановна Шлаюс – самарский почтальон. Среди ее подопечных – пенсионеры, есть одинокие и больные люди, для которых приход Натальи Ивановны – лучик света и тепла.

Особенно сейчас, в период пандемии, пенсионеры очень ждут своего любимого почтальона, который принесет им не только пенсию, но и продукты питания, газеты, журналы, примет на дому оплату коммунальных платежей, расскажет новости, поинтересуется здоровьем, предложит помощь.

Номинация «Творим добро вместе»

Любовь Геннадьевна Цыганко – жительница села Исаклы. Более 40 лет она проработала в детском саду воспитателем. И даже находясь на заслуженном отдыхе, не исчерпала свою любовь к людям. Она создала центр помощи малоимущим. Вначале Любовь Геннадьевна организовала своих знакомых на сбор вещей и передачу в пансионат для ветеранов труда, социальный приют для детей в поселке Романовка Шенталинского района. Затем стала координатором проекта «Поможем друг другу», и в августе 2020 года состоялось открытие центра, в котором разместили вещи, собранные от неравнодушных людей и организаций.

На занятиях видеостудии «ОБЪЕКТИВ «-18» центра «Радуга» при школе № 1 Нефтегорска ее руководитель Юлия Владимировна Болесова учит ребят снимать и монтировать фильмы, уверенно держаться перед камерой. В августе 2018 года ребята решили использовать свои умения на благое дело. Они приняли участие в акции «Дети вместо цветов» по ТВ. Суть акции в том, чтобы вместо огромного количества букетов дарить учителю по 1 цветку от ученика, а сэкономленные деньги отправить на лечение тяжелобольных детей. В 2018 году было собрано 63 350 рублей, которые пошли на приобретение оборудования для детей с диагнозом ДЦП, «тетрапарез», «эпилепсия». В 2019 году – 81 050 рублей, в 2020 году – 87 800 рублей, которые были потрачены на покупку слухового аппарата, вертикального велотренажера и многого другого.

Еще одна история осенью этого года всколыхнула общественность. 21 августа в селе Трехколки Кинельского района был организован пункт временного пребывания граждан Узбекистана, ожидавших выезда на родину в связи с ограничениями из-за распространения COVID-19. Пункт рассчитан был на тысячу человек. В создавшихся форс-мажорных условиях жизнь в лагере была бы приемлема, если бы поезда ходили чуть чаще, а людей прибывало чуть меньше.

Очень быстро со всей страны собралось почти 6 000 человек. Погода в конце августа резко ухудшилась. Начались массовые простудные заболевания. Жители поселка Кинельского Людмила Васильевна Мельниченко и Елена Михайловна Воробьева организовали волонтерский штаб помощи, через «Фейсбук» рассказали о существовании лагеря, проблемах, с которыми столкнулись мигранты. И вскоре помощь начала поступать со всей страны. Об инициативе кинельских волонтеров узнали российские и узбекские СМИ. Из Ташкента начали приходить средства на поддержку соотечественников, узбекские власти увеличили число чартеров из России и направили за своими земляками колонну из 15 автобусов и дополнительные поезда. И вот настал долгожданный день, 27 сентября Людмила на своей страничке в «Фейсбуке» объявила: «Всем спасибо! Помощь больше не нужна!»

Номинация «Память»

Виктор Афанасьевич Евсеев из села Кошки в свои 80 лет заряжает молодых коллег бодростью духа. Умение находить общий язык с детьми позволило Виктору Афанасьевичу создать комфортный психологический климат в военно-патриотическом клубе имени Ф. А. Видяева. Вместе с курсантами он регулярно участвует в сборах по парашютному спорту. И, несмотря на гигантский опыт, продолжает повышать профессиональное мастерство.

Галина Григорьевна Журлова – писатель-краевед, автор шести книг об истории и замечательных людях села Старая Рачейка и Сызранского района. В настоящее время Галина Григорьевна подготовила к печати седьмую книгу рассказов и очерков – «Я не могу вспоминать о войне…» – об испытаниях, выпавших на долю земляков-старорачейцев.

Жителю Сызрани Юрию Михайловичу Семенову исполнился 91 год. Он победитель всероссийских и областных литературных конкурсов.

За последние 6 лет написал и издал за свой счет семь книг общим тиражом 2 000 экземпляров. Все они были безвозмездно переданы в дар сызранским библиотекам, учреждениям культуры и образования.

Номинация «Волонтеры»

Татьяна Андреевна Гришина – волонтер с 2017 года. В 2020 году стала активным волонтером федерального проекта #МыВместе. Приняла участие в акции «Продуктовая помощь». С апреля 2020 года и по настоящее время выполнила около 300 заявок на приобретение медикаментов и продуктов питания для пожилых людей, помогала им с посещением поликлиники.

Прапорщик внутренней службы Анастасия Александровна Генералова служит инструктором-кинологом отдела охраны в ИК-29.

Одновременно она волонтер организации «Белая трость». В сфере заботы этой структуры люди с ограниченными возможностями по зрению. Среди них немало детей, нуждающихся в особой повышенной заботе. Она не только заботится о здоровье детей, но и помогает им получить достойное образование.

Кирилл Леонидович Григорьев – специалист спортивного комплекса «Олимп» в Сергиевском районе. Молодой человек, а среди заслуг – немалый личный вклад в развитие сельского футбола, волонтерская деятельность на благо детей и подростков в качестве организатора праздников и соревнований.

Руслан Алексеевич Красноперов – руководитель студенческого волонтерского объединения NEXT Чапаевского химико-технологического техникума. Совместно со студентами он взял шефство над детьми, проживающими в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних города Чапаевска. В апреле 2020 года Руслан стал активным участником всероссийской акции #МыВместе.

Анна Станиславовна Макеева уже шесть лет руководит волонтерским движением «Активисты – добрые сердца», оказывает помощь детям-сиротам и детям с ограниченными возможностями здоровья в Чапаевске и Школе-интернате для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в селе Старый Буян. У «Активистов» – более 300 подшефных воспитанников.

Венера Минзуферовна Алеева – житель села Малый Толкай Похвистневского района. Весной этого года вместе с членами семьи она безвозмездно собрала продуктовые наборы и доставляла их пожилым семьям в селе Малый Толкай и поселке Передовка. «Ее не надо просить о помощи, Венера Михайловна помогает без лишних слов, она для нас как добрый ангел, как лучик света, наша дочка», – так отзываются о ней люди.

Номинация «Созидание»

Владимир Валерьевич Пермяков – житель села Утевка, бескорыстно помогающий односельчанам. Помощь его разнообразна: от содействия молодым семьям в реализации своих прав на государственную поддержку до организации общественной акции по обеспечению нуждающихся школьников модемами и персональными компьютерами для дистанционного обучения.

Семья Виктора Николаевича и Елены Вениаминовны Егориных заслужила почет и уважение жителей села Чёрновка Кинель-Черкасского района.

На свои сбережения и собственными усилиями в 2019 году Егорины возвели в селе часовню-храм Николая Чудотворца.

Евгений Кузьмич Апанасов, проживающий вместе с супругой Натальей Германовной в сельском поселении Большая Константиновка, ухаживает за пожилыми людьми. С помощью Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Кошкинского района Евгений Кузьмич строит дом для проживания пожилых граждан.

Номинация «Спасение»

1 января 2018 года полковник полиции Айдын Мусейбович Камбаров спас 12-летнего мальчика, провалившегося под лед на полуострове Копылово. Четверо ребят решили проверить прочность льда на канале, но неудачно – двое из них оказались в ледяной воде. Не раздумывая ни минуты, Айдын Мусейбович бросился на помощь. Один из подростков выбрался из воды самостоятельно, а второму это сделать не удавалось. Тогда Камбаров с помощью палки зацепил вокруг рук ребенка электрический удлинитель и вытащил мальчика.

Еще одна история спасения произошла 19 января этого года в районе 9-й просеки. Сотрудник Росгвардии Евгений Александрович Вензелев, приехав с дочерью на берег реки, услышал крик о помощи. Примерно в ста метрах от берега виднелся силуэт человека, офицер бросился к нему на выручку.

Выхватив из багажника автомобиля веревку, Евгений пополз к полынье, в которой из последних сил держался мужчина. Бросив трос, Вензелев попытался вытянуть человека, но безуспешно: течение затягивало пострадавшего под лед. Тогда, рискуя жизнью, Евгений подполз еще ближе и за капюшон вытянул тонущего. Спасенный, а им оказался самарец Григорий Должковой, окончательно пришел в себя и отправился домой в сухой одежде, которую отдал ему офицер. Спустя несколько дней Должковой по нашивке на куртке нашел своего спасителя.

Из горящей квартиры, рискуя жизнью, вынес своего соседа росгвардеец Василий Александрович Воронин.

Трагедия произошла в жилом доме, расположенном на улице Георгия Димитрова в Самаре. После спасения Василий Воронин оказал первую доврачебную помощь пострадавшему.

Поздним июльским вечером в поселке Красный Ключ сельского поселения Богдановка Кинельского района загорелся частный дом. Мимо проезжал 27-летний житель села Шилан Красноярского района Махсат Жумангельдыевич Кубеков. Узнав, что в доме есть человек, ринулся в горящее здание и помог ему выбраться.

Сами служащие в пожарных войсках спасение людей из горящего дома подвигом не считают. Это их работа. В апреле 2020 года загорелся многоквартирный дом. К месту вызова был выслан дежурный караул 6-й пожарно-спасательной части 3-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Самарской области в составе двух отделений во главе с капитаном Сергеем Валерьевичем Поповым.

Благодаря его грамотному руководству и умелым действиям личного состава было эвакуировано 47 человек (из них трое детей), которые из-за сильного задымления и теплового воздействия не могли самостоятельно покинуть свои квартиры.

Людмила Владимировна Суслина более двадцати лет работает старшей медицинской сестрой в поликлинике Куйбышевского КНПЗ.

От ее умелых рук, внимания и доброго сердца, самоотверженного труда часто зависит исход болезни пациентов. Но несколько лет назад она совершила настоящий подвиг, не связанный с медициной. Загорелась соседняя квартира. Людмила бросилась на спасение женщины, не мешкая ни минуты, и вытащила женщину из огня.

Номинация «Усыновление»

Супруги Светлана Валерьевна и Владимир Алексеевич Наумовы уже 19 лет вместе. В октябре 2012 года они стали приемными родителями для Егора Жосана, а в сентябре 2016-го – для Михаила Внучкова. В 2019 году любящих родителей обрели Владлен и Василиса Карнавские, и в том же году супругами Наумовыми принято решение о принятии в семью ребенка-инвалида Светланы Фроловой. Каждому ребенку они отдают частичку своего тепла, любви, заботы и внимания.

Номинация «Благотворительность»

Борис Альбертович Цирульников уже 22 года занимается благотворительностью, возглавляя «Фонд Тольятти». Во время пандемии стал волонтером – организатором работы по поддержке нуждающихся тольяттинцев.

Именно он стал вдохновителем городской акции «Добрый город», перечислил собственные средства, организовал работу по привлечению благотворительных средств, координировал работу волонтеров, лично формировал продуктовые наборы, грузил их и развозил на собственном транспорте.

Номинация «Меценат»

Глава предприятия «Хвалынское» и меценат Александр Иванович Парамонов взял под свое крыло школу и детский сад села Муханово Кинель-Черкасского района. Культурно-досуговый центр, футбольная команда «Хвалынь» и секция бокса тоже не обходятся без помощи Александра Ивановича. Он является спонсором многих крупных мероприятий в поселении.

Сергея Петровича Сомова жители села Вольная Солянка Кинель-Черкасского района знают как местного фермера, депутата, мецената и просто как человека с большим сердцем. Он шефствует над важными социальными объектами – школой, детским садом, культурно-досуговым центром – и всегда готов протянуть руку помощи землякам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Сергей Александрович Иванов меценатскую деятельность ведет на протяжении 14 лет, поддерживая спортивные федерации и клубы города Сызрани, а также Октябрьска, Самары, Сызранского и Шигонского районов.

В острый период пандемии принимал активное участие в благотворительных акциях «Спасибо врачам», «Накорми врача». Многие семьи благодарны ему за адресную помощь и поддержку.

Номинация «Люди в погонах» имени Александра Сенопальникова

Лауреаты, представленные в этой номинации, ежедневно оказывают помощь людям, но как важны их чуткость, неравнодушие, умение брать ответственность на себя!

Прапорщик внутренней службы Олег Сергеевич Смирнов в свой выходной день предотвратил преступление. Он лично преследовал преступников и помог их задержать.

Служащие отдела ГИБДД Управления МВД России по г.Самара лейтенант полиции Максим Олегович Афиногенов и старший лейтенант полиции Сергей Сергеевич Иванов мгновенно откликнулись на просьбу женщины, помогли спасти человека, с которым на улице случился инсульт.

Прапорщик внутренней службы Илья Алексеевич Кириллов из Чапаевска в августе 2019 года вступил в ряды добровольцев поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». При его участии и помощи в сентябре 2019 года были найдены пропавшие школьницы Анастасия Колесник и Ирина Коркунова. История закончилась благополучно.

Лейтенант внутренней службы Алексей Владимирович Чирков, проживающий в Сызрани, взял на себя ответственность, взломал дверь чужой квартиры и тем самым спас жизнь пожилой одинокой женщины, с которой случился инсульт.

Лейтенанты полиции Александр Юрьевич Должиков и Алексей Михайлович Шишкин в августе 2020 года при несении службы в Самаре мгновенно откликнулись на просьбу женщины, подъехавшей к посту.

Ребенок нуждался в срочной медицинской помощи, и сотрудники приняли единственно правильное решение: на служебном автомобиле срочно доставили мать и ребенка в больницу.

Номинация «Преодоление» имени Г. Сагирова

Валентина Николаевна Береснева – руководитель тольяттинского движения «Жизнь в радости» инвалидов – больных рассеянным склерозом.

В конце 80-х годов Валентина заболела тяжелым заболеванием – рассеянным склерозом. Началась долгая борьба за полноценную жизнь. Насколько же было велико ее желание найти себе достойное дело, если воля и сила духа оказались сильнее беспомощности тела!

В августе 2007 года было организовано движение «Жизнь в радости», которое объединило людей с тяжелым диагнозом. Для многих участников движения Валентина Николаевна стала родным и близким человеком, к которому всегда можно обратиться и получить заряд энергии, позитива и мудрости.

Маска, халат, перчатки. Каждый прием пациентов – это игра с огнем. Елена Николаевна Чечнева – участковый врач, принимающий ежедневно пациентов поселка Рассвет и других близлежащих сел – Васильевка и Зеленовка Ставропольского района. На одном из вызовов Елене Николаевне, не сумевшей дозвониться до пациентки, пришлось ломать калитку, и, как выяснилось, не зря: у женщины случился острый гипотонический приступ. В поселке Рассвет она спасла новорожденного мальчика… Елена Николаевна всегда на передовой. Мало кто знает, что она спасала жизни людей, будучи онкобольной. Елене Николаевне удалось совладать с тяжелым заболеванием. Она вернулась к обычной жизни и продолжила свою нелегкую службу поселкового медика.

СПАСИБО!

На протяжении многих лет акцию «Благородство» поддерживает министерство культуры Самарской области.

Благодарим спонсоров и партнеров акции «Благородство»: филиал ООО «Нестле Россия» в г. Самаре, ГК «Прогресс-В», Ротари клуб «Самара», МУ «РЕАВИЗ», ООО «Делора», Самарский областной художественный музей, вице-президента Палаты адвокатов Самарской области Алексея Бородина, Лигу азербайджанцев Самарской области.

Огромную помощь в осуществлении проекта оказывают «Свежая газета. Культура», «АиФ», «Волжская коммуна», ИД «Комсомольская правда», «Самарская газета», журнал «Самара и Губерния», журнал «Первый», ГТРК «Самара», ТРК «Губерния», ТК «Самара ГИС», ТРК «Терра», ТРК «СКАТ», «ЛАДА МЕДИА», «Радио Самара-Максимум», «Русское радио», районные и муниципальные СМИ.

Автор — Татьяна Грузинцева

Опубликовано в «Свежей газеты. Культуре» от 17 декабря 2020 года, № 24 (197)