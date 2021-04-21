ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ

13 апреля 2021 г. вступил в силу Приказ Роскомнадзора об утверждении вида и описании знака (признака) представителя средства массовой информации, присутствующего на публичном мероприятии (зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2021 № 62976). С Приказом, а также с «Памяткой для журналистов, освещающих публичные мероприятия (собрания, митинги, шествия, демонстрации и пикетирования — согласованные и несогласованные)» рекомендует ознакомиться Самарское областное отделение Союза журналистов России на своей официальной странице в сети Интернет: http://sjrs.ru/wp/?p=18644

Основные моменты «Памятки для журналистов»:

- Обязательное наличие документов при работе на публичных мероприятиях: при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность и полномочия журналиста. Это пресс-карта (редакционное удостоверение), редакционное задание, удостоверение (карточка) иностранного корреспондента и любой документ, удостоверяющий личность (паспорт, автомобильные права, загранпаспорт). Обратите внимание, что удостоверения союзов, ассоциаций, профсоюзов и других журналистских объединений не подходят. По закону они не указывают на статус журналиста, потомучто не подтверждают факт работы в конкретном издании;

- «Опознавательные знаки»: согласно приказу теперь у журналистов помимо документов должен быть еще и «ясно видимый отличительный знак (признак) представителя СМИ». (Подробная информация по ссылке: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104020016?index=0&rangeSize=1);

- Заранее определите свой статус – «Журналист» или «Участник акции»: журналист идет собирать информацию о митинге, а не участвовать в нем. Если вы будете выкрикивать лозунги, аплодировать выступающим, нести плакаты и так далее, вас могут рассмотреть как участника мероприятия, даже при наличии у вас пресс-карты и редакционного задания.

Подробная информация о новых правилах и рекомендациях для журналистов, освещающих публичные мероприятия, – на сайте Самарского областного отделения Союза журналистов России: http://sjrs.ru/wp/?p=18644