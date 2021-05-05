5 мая — день Советской печати и день рождения газеты «Правда»

Сегодня - 5 мая — День советской печати. Эта дата осталась с советских времён.

5 мая 1922 в связи с 10-летней годовщиной «Правды» по решению ЦК РКП(б), одобренному 11-м съездом партии, был проведён День партийно-советской печати. В этот день «Правда» напечатала статью В. И. Ленина «К десятилетнему юбилею «Правды», где и напоминалось, что советская печать началась 5 мая 1912 года, когда Ленин в первый раз подписал номер «Правды».



«Правда» была главного газетой большевиков, а после Гражданской войны — главной газетой в СССР. Она являлась официальным основным печатным средством массовой информации не только государства, но и партии — РСДРП(б)-РКП(б)-ВКП(б)-КПСС.

После распада Советского Союза «Правда» стала главным печатным органом КПРФ — партии-наследницы КПСС, и остаётся ей до настоящего времени.

В.И.Ленин писал: «…Газета — не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но и коллективный организатор». Не правда ли — актуальный тезис?