В Самаре, в Троице-Сергиевом Храме, 11 мая (праздник Радоница) прошло богослужение в память об ушедших журналистах губернии.

Согласно сложившейся традиции, заложенной Самарским областным отделением Союза журналистов России, на поминальную службу пришли сотрудники редакций различных изданий, телерадиокомпаний Самарской области, ветераны журналистики, а также преподаватели и студенты профильных кафедр самарских вузов.

День поминовения журналистов проводится с 1996 года, в этом году он был 25-ым по счету.

- Мы рады, что у нашей организации есть такая добрая традиция – в Радоницу вспоминать коллег, – отметила председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России Ирина Цветкова, – людей, с которыми мы работали, которые были до нас… Горько, что их нет рядом, но они остаются в нашей памяти. День поминовения дает возможность вспомнить прошлое, поговорить о профессии, поддержать друг друга.

Первое богослужение в память об усопших работниках СМИ совершил отец Георгий (Георгий Шестун), член Союза журналистов России. В этом году службу вёл его приемник — иеромонах Антоний Подоровский .

– У журналистов опасная профессия. Это воины Отечества, отстаивающие интересы страны, участвующие в духовной борьбе. – Считает Антоний Подоровский. – Сегодня мы молились о тех, кто при жизни возделывали духовную почву, помогал людям сделать правильный выбор.

Прошедший год был годом больших потерь – с мая 2020 г. по апрель 2021 г. из жизни ушло семнадцать человек. Мы простились с Аряниной Ольгой Борисовной, Букатовым Борисом Михайловичем, Воскобойниковым Юрием Семёновичем, Грачевой Зоей Алексеевной, Гусельниковым Сергеем Владимировичем, Давыдовым Михаилом Ефимовичем, Дьячковым Сергеем Германовичем, Ивановым Валерием Семеновичем, Казаком Василием Ивановичем, Лобановым Анатолием Васильевичем, Мальковым Валерием Ивановичем, Павлухиной Галиной Михайловной, Сергиенко Еленой, Сиротиным Борисом Зиновьевичем, Фетисовым Борисом Германовичем, Эйнманом Александром Альбертовичем, Эскиной Натальей Анатольевной.

Всего в «Скорбном списке» областного Союза журналистов 488 имен. Для журналистского сообщества это не просто список – за каждым именем стоит личность, профессионал своего дела.

В память об ушедших коллегах областным Союзом журналистов учреждены ежегодные именные премии: «С открытым забралом» имени Валерия Иванова, «Личность в журналистике» имени Валентины Неверовой, «И мастерство, и откровение» имени Геннадия Шабанова, «За вклад в развитие журналистики» им. Натальи Мануйловой; проводятся конкурсы – «Творческий конкурс имени Эдуарда Кондратова в области журналистики и литературы» и «Областной профессиональный конкурс журналистских коллективов им. П.С. Гроссмана».

Ирина Иберева, руководитель Школы молодого журналиста при Самарском областном отделении СЖР:

– Ценно, что на День поминовения приходят не только ветераны профессии, но и молодые люди, будущие журналисты. Через эту традицию они становятся ближе к нашему журналистскому братству. Сегодняшнее мероприятие – повод вспомнить о том, с чего-то начинаются журналистика, Родина и жизнь.