30 лет программе «Вести»!

13 мая 1991 года в эфир вышел первый выпуск программы «Вести». Особой интонацией, остротой, динамизмом программа сразу же завоевала внимание зрителей. За 30 лет «Вести» прошли большой путь, превратившись в самую рейтинговую информационную программу на российском телевидении. Начавшись с «Вестей», Всероссийская государственная телерадиокомпания выросла в крупнейшую корпорацию электронных масс медиа.

Сегодня в ее состав входят десятки федеральных, международных, цифровых и региональных телеканалов, радиостанций, сетевых ресурсов и филиалов, а передачи, фильмы, шоу неизменно привлекают людей разных интересов, профессий и возрастов. ВГТРК – не просто крупнейший медиахолдинг Европы, это целая индустрия. Региональные телекомпании работают во всех субъектах РФ, вещание ведется в 11 часовых поясах, на 54 языках народов России. Аудиторию ВГТРК без преувеличения составляют 99% населения, а флагманский канал – «Россия-1» – уже пятый год становится самым популярным в нашей стране.

Самарское областное отделение Союза журналистов России поздравляет руководство и коллектив ВГТРК и ГТРК «Самара» с 30-летием программы «Вести». Новых творческих побед, интересных тем и сюжетов!