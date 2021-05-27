В Самарской духовной семинарии обсудили проблемы развития духовно-нравственных ценностей общества

В Самарской духовной семинарии состоялся круглый стол на тему: «Общественные организации: содействие возрождению и развитию духовно-нравственных ценностей общества».

В рамках Межрегиональной научно-практической конференции «Исторический и духовный путь развития Самарской губернии: единство в многообразии» в Самарской духовной семинарии состоялся круглый стол на тему: «Общественные организации: содействие возрождению и развитию духовно-нравственных ценностей общества».

Участники обсудили важные проблемы формирования семейно-ориентированной образовательной среды в Самарском регионе, роль СМИ в развитии духовно-нравственных ценностей общества и многое другое.

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