Союз журналистов России выступил против запрета эфиров с незаконных акций

Председатель СЖР не верит, что Госдума одобрит закон о запрете эфиров с незаконных акций.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил запретить СМИ введение прямых эфиров с незаконных акций. Соответствующее письмо он направил на имя главы Совфеда Валентины Матвиенко. В нем политолог пояснил, что по сути такие трансляции можно считать пропагандой противозаконных действий. Кроме того, по мнению Орлова, пользуясь прямыми эфирами, организаторы уличных акций получают информацию о передвижениях участников и правоохранителей, что может препятствовать работе силовиков.

Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что подобный запрет ограничит свободу слова и распространения информации.

«Я отрицательно отношусь к такой инициативе, потому что наша задача – стоять на страже свободы слова и свободы распространения информации. Если запретить показывать любые события, которые у нас происходят, это будет как раз тем самым нарушением», — подчеркнул он.

Глава СЖР полагает, что такую инициативу не поддержат парламентарии.

«Сомневаюсь, что такой запрет будет введен, потому что он нарушает многие права людей и даже некоторые наши законы, поэтому вряд ли Дума за это проголосует», — сказал Соловьев.

Источник: НСН