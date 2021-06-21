Лечебный отдых

Партнер Союза журналистов России — «Кардиологический санаторный центр «Переделкино» предлагает новую программу отдыха и лечения — восстановление после коронавирусной инфекции.

Напоминаем, что члены СЖР и их семьи могут воспользоваться специальными условиями и получить скидку 10 % на отдых и лечение в санатории.

Данная скидка распространяется на стоимость проживания в номере выбранной категории, включая выбранную программу лечения и четырехразовое питание (шведский стол), на дополнительное питание в ресторане санатория, а также на все дополнительные платные услуги, предоставляемые на территории санатория.

Данная скидка не распространяется на акции и спецпредложения.

Для получения преференций члену СЖР необходимо осуществить бронирование номера выбранной категории и программу лечения либо отдыха на сайте http://peredelkinokardio.ru/ или по телефону 8-495-105-97-94

Скидка предоставляется только по предъявлению членского билета СЖР

Обращаем Ваше внимание, что необходимо иметь при себе санаторно-курортную карту или выписной эпикриз при заезде по медицинским программам, за исключением программ «ДИАГНОСТИКА» и «ОЗДОРОВЛЕНИЕ», а также справку в бассейн (если планируется посещение бассейна).

В случае, если в выбранный период санаторий не располагает свободным номерным фондом, в бронировании может быть отказано.

Цены на путевки по Программе Преференций распространяются на всех сопровождающих, указанных при бронировании номеров, при условии личного присутствия члена СЖР.

В случае возникновения затруднений или вопросов, Вы можете написать на почту Отдела спецпроектов СЖР bonusruj@mail.ru