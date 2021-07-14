С 11 по 16 сентября 2021 года в Сочи состоится юбилейный XXV Форум современной журналистики «Вся Россия-2021», в котором примут участие журналисты из всех регионов России, а также из-за рубежа.

В программе Форума — встречи с экспертами, мастер-классы профессионалов медиаиндустрии, известных журналистов, круглые столы, дискуссионные клубы, где участники Форума смогут высказать свои точки зрения и поделиться новыми идеями, будет работать выставочный центр и телевизионная гостиная. Впервые в работе Форума примут участие члены Академии Российского телевидения, которые предложат для обсуждения самые острые темы, волнующие современные СМИ.

В рамках Форума состоится награждение победителей конкурса СЖР на лучшее журналистское произведение, Профессионального творческого конкурса Форума современной журналистики, дипломантов конкурса журналистских материалов, посвящённых городу-курорту Сочи.

Также на сцене Зимнего театра пройдет долгожданное для многих журналистов событие – вручение наград лауреатам совместного проекта СЖР и Фонда «Академия Российского телевидения» — Первой национальной премии за высшие достижения в области журналистики «ТЭФИ-Мультимедиа».

Форум пройдет в гостинице «Жемчужина», расположенной по адресу:

г. Сочи, ул. Черноморская, 3.

Торжественная церемония открытия Форума запланирована на 11 сентября,

закрытия — на 15 сентября 2021 года.

В связи с постановлением губернатора Краснодарского края «О введении режима повышенной готовности» заселяющимся с 01 августа необходимо представить один из следующих документов (в электронном или бумажном виде):

– медицинский документ или сертификат о перенесенном заболевании из личного кабинета портала Госуслуг – для туристов, со дня выздоровления которых прошло не более 6 месяцев до заселения;

– сертификат о вакцинации или справка о прохождении первого этапа вакцинации;

– в случае противопоказаний к вакцинации необходимо иметь в наличии справку о медицинском отводе и отрицательный результат ПЦР-теста (полученный не ранее, чем за три календарных дня до заселения);

– отрицательный результат ПЦР-теста (полученный не ранее, чем за три календарных дня до заселения) и обязательно — добровольное согласие на прохождение вакцинации в течение трех дней со дня вселения. Обратиться в прививочный пункт необходимо самостоятельно*.

*Примечание: если человек не обратится в медицинскую организацию для прохождения вакцинации, ему может грозить административное наказание в виде штрафа в размере до 30 тыс. рублей в соответствии со ст. 20.6.1 КоАП РФ.

– несовершеннолетним от 15 до 18 лет также необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста (полученный не ранее, чем за три календарных дня до заселения) или медицинский документ, сертификат о перенесенном заболевании из личного кабинета портала Госуслуг – для туристов, со дня выздоровления которых прошло не более 6 месяцев до заселения.

Условия участия в Форуме:

- проживание в номере Стандарт 1-местный – 7600 руб. в сутки (включая НДС 20%);

- проживание в номере Стандарт 2-местный – 4900 руб. в сутки (включая НДС 20%) с каждого участника.

В стоимость проживания входит трехразовое питание.

- доплата за размещение с ребенком до 4 лет без предоставления места – бесплатно (питание не входит)

- доплата за размещение с ребенком с предоставлением дополнительного места в номере от 4 до 10 лет – 1600 руб., старше 10 лет – 2700 руб. в сутки, включая завтрак, дополнительно оплачивается обед – 1100 руб., ужин – 1000 руб. (для детей от 3 до 10 лет: обед — 550, ужин – 500)

Кроме того, каждый участник оплачивает аккредитационный взнос в размере 9500 руб. (в т.ч. НДС 20%).

Проезд участников к месту Форума – за счёт участников.

Заявки (приложение 1) на участие принимаются по e-mail: 84956372395@mail.ru до 27 августа 2021 г.

Возможна оплата за наличный расчет только в Москве в бухгалтерии СЖР.

ВНИМАНИЕ: Заселение участников Форума «Вся Россия — 2021″

возможно 10 и 11 сентября.

Количество номеров ограничено

Уважаемые участники и гости Форума!

Союз Журналистов России организует трансфер для участников Форума современной журналистики «Вся Россия — 2021».

В течение дня 10 сентября (с 12.00 до 20.00) и 11 сентября 2021 г. (c 9.00 до 22.00) будет курсировать комфортабельный автобус от аэропорта Адлера до гостиницы «Жемчужина» (г. Сочи, ул. Черноморская, 3).

16 сентября также будет организован трансфер для участников и гостей Форума от гостиницы «Жемчужина» в аэропорт Адлера.

Внимание: в аэропорту Адлера Вас будут встречать волонтеры с табличкой «Форум современной журналистики «Вся Россия — 2021«.

Источник: Союз журналистов России.