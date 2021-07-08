Союз журналистов России и Администрация г. Сочи приглашают принять участие в конкурсе журналистских материалов о городе-курорте

Союз журналистов России и Администрация города Сочи объявляют конкурс журналистских материалов, посвящённый главному курорту России.

Обращение к участникам конкурса главы города Сочи Алексея Копайгородского:

Дорогие друзья!

В преддверии открытия курортного сезона, мы хотим напомнить, что на северо-восточном побережье Черного моря у самого подножия Большого Кавказского хребта вас всегда ждет город, в котором сбываются мечты — Сочи. 12 месяцев в году он действительно создает особое ощущение праздника, даже зимой излучает теплый солнечный свет, дарит своим гостям незабываемые воспоминания.

Сочи в рекламе не нуждается, но для нас очень важно рассказать о нем как можно больше. Ежегодно на курорте появляется много новых достопримечательностей, открываются дополнительные возможности для активного отдыха, лечения и оздоровления. Наш многонациональный город имеет многовековую историю, уникальные традиции и культуру гостеприимства.

Мы приглашаем вас к участию в нашем конкурсе и будем очень рады видеть победителей и лауреатов в сентябре на юбилейном XXV Форуме современной журналистики «Вся Россия -2021».

Желаю всем победы и до встречи в Сочи!

Конкурс проводится по трем номинациям:

1. Лучший печатный материал на тему «Санаторно-курортные возможности города Сочи» (традиции бальнеологии, лечение и реабилитация).

2.Лучший печатный материал на тему: «Туризм, объекты показа, индустрии развлечений, бизнес- проекты и дальнейшие перспективы развития города Сочи».

3. Лучший печатный материал на тему: «Культура, национальные традиции и философия гостеприимства города Сочи»

В каждой номинации определяются 3 победителя.

В конкурсе участвуют материалы, опубликованные в действующих печатных/электронных федеральных и региональных СМИ, а также в открытом доступе на интернет-ресурсах в период с 1 сентября 2020 года по 1 сентября 2021 года.

Трем победителям в каждой номинации вручаются сертификаты на отдых на курорте Сочи.

Оглашение итогов и награждение победителей состоится на торжественной церемонии закрытия Форума современной журналистики «Вся Россия — 2021» 15 сентября 2021 года.

Материалы для участия в конкурсе высылаются на электронную почту pressadelo@sochiadm.ru

Источник: Союз журналистов России.