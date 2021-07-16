Сегодня юбилей у члена Союза журналистов России – Анатолия Александровича Шаврина! Поздравляем коллегу с красивой жизненной датой – 85-летием!

Много лет Анатолий Шаврин посвятил развитию Автозаводской журналистской организации в Тольятти. Вот что рассказал о нем коллега Л. Пахута:

«Насколько всё-таки мудры и дальновидны были первые руководители ВАЗа-АВТОВАЗа, наделив заводского журналиста А.А. Шаврина правом присутствия – с пером, блокнотом и магнитофоном – на всех (!) заседаниях суженой дирекции, правления и совета директоров автогиганта. Такое уважение к профессионализму организатора службы заводского радиовещания, выраженное, среди прочего, и в персональном спецпропуске-вездеходе, окупилось сторицей.

Живут востребованными созданные Анатолием Александровичем книги по корпоративной истории и о ярких персоналиях Тольяттинского автогиганта, отмечающего в эти дни своё 55-летие. На их основе пишут дипломные работы новые историки Тольяттинского госуниверситета.



Шавринские идеи вазовской мемуаристики всё более овладевают умами, временем и рабочими планами пытливых сотрудниц Библиотеки КЦ «Автоград». И очевиден понятный интерес специалистов к уникальному архиву материалов по истории отечественного автопрома, сформированному нынешним юбиляром.

Днями из московской дирекции холдинга АВТОТОР доставили курьером трехтомник воспоминаний Е.А. Башинджагяна (репринтно переизданы нынешней весной в типографии «Двор печатный АВТОВАЗ»). Третья из этих драгоценных книг завершается благодарностью: «Автор выражает искреннюю признательность Анатолию Александровичу Шаврину, роль которого далеко превзошла обязанности редактора книг «Трудный путь к «Жигулям» и «Идея обретает колеса». Вот так: РОЛЬ ПРЕВЗОШЛА ОБЯЗАННОСТИ.»