III Всероссийский конкурс профессионального мастерства пресс-служб государственных органов власти

Союз журналистов России объявляет о старте III Всероссийского конкурса профессионального мастерства пресс-служб государственных органов власти «Выборный год – экзамен на мастерство пресс-службы».

Конкурс медиапроектов и подведение итогов состоится в рамках подготовки и проведения XXV Форума современной журналистики «Вся Россия-2021». В третий раз пресс-секретари и PR-коллективы представят свои лучшие кейсы. Уверены, что даже тотальная занятость именно в этом, выборном году, не помешает поделиться своими наработками в продвижении кандидатов.

За два предыдущих конкурса мы рассмотрели 78 медиапроектов, абсолютными победителями в заявленных номинациях их этого количества стали 12 пресс-секретарей/пресс-служб. Надеемся закрепить и преумножить успех! Обратите внимание, коллеги! Срок подачи заявок на конкурс – 1 месяц. А это значит, что сформировать пакет нужно прямой сейчас. Впрочем, это лишь подтвердит нашу способность успевать на все 100.

Нынешний Конкурс также призван аккумулировать, систематизировать и оценить работу пресс-служб федеральных, региональных и местных органов власти, найти новые грани их взаимодействия со СМИ в российском медиапространстве в условиях проведения предвыборной кампании.

Работы на конкурс принимаются с 21 июля по 20 августа 2021 года на электронную почту sav@guipmo.ru с пометкой «КОНКУРС ФОРУМ». Координатор проекта — Алла Стамболиди, 8-910-473-47-58, WhatsApp 8-915-018-89-54. Подробная информация изложена в Положении о Конкурсе.

ПОЛОЖЕНИЕ О

ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ МЕДИАПРОЕКТОВ

«Выборный год – экзамен на мастерство пресс-службы»

21.07.2021 – 20.08.2021

1. Общие положения

1.1. Всероссийский конкурс медиапроектов «Пресс-служба сегодня: новые возможности» (далее – Конкурс) проводит Общероссийская общественная организация «Союз журналистов России» в рамках подготовки и проведения XXV Форума современной журналистики «Вся Россия – 2021» (далее – Форум), который состоится 11-15 сентября 2021 года в г. Сочи.

1.2. Организация-учредитель Конкурса предоставляет площадку в Интернете для объявления условий Конкурса – сайт Союза журналистов России www.ruj.ru.

1.3. Презентация конкурсных работ и подведение итогов состоятся на Форуме.

1.4. В конкурсе могут принять участие пресс-службы/пресс-секретари федеральных, региональных и муниципальных органов власти.

1.5. Участие в конкурсе бесплатное.

1.6. Оргкомитет Конкурса осуществляет общий контроль за ходом Конкурса и при необходимости, вносит в него корректировки.

1.7. Присланные на Конкурс работы (презентация, видеоролик, фото) оцениваются экспертной комиссией, в состав которой входят члены Союза журналистов России, преподаватели факультета журналистики МГУ, PR-специалисты, имеющие многолетний опыт работы в пресс-службах органов государственной власти РФ.



2. Цели конкурса:

- обобщение и распространение опыта работы пресс-служб органов власти субъектов Российской Федерации в сфере информационного сопровождения деятельности властных структур и формирования их имиджа;

- использование современных информационных медиатехнологий при взаимодействии СМИ и пресс-служб с учетом экономических и политических особенностей субъектов РФ;

- формирование новых трендов в создании медиаимиджа всех уровней власти.

3. Задачи, решаемые Конкурсом:

- освоение современных информационных технологий взаимодействия пресс-службы и СМИ в субъектах РФ;

- мотивация к поиску новых форм сотрудничества пресс-служб и СМИ в условиях современных информационных технологий;

- использование современных PR-достижений для эффективного отражения деятельности органов власти;

- сбор фактического материала с целью издания пособия для сотрудников пресс-служб органов власти.

4. Предмет конкурса

На конкурс могут быть представлены материалы c описанием реальных историй, примеров практических достижений пресс-службы органа власти в сфере взаимодействия со СМИ (в виде презентации (слайд-шоу до 10 страниц), видеоролика (не более 2 минут), фото (не более 10 снимков).

5. Номинации Конкурса:

- Видеосюжет на федеральном ТВ (Видеосюжет и презентация о процессе организации интервью с руководителем на федеральном канале в период предвыборной кампании).

- Опыт коммуникации пресс-службы с жителями в ходе предвыборной кампании (Презентация с примерами результативного диалога пресс-службы с населением).

- Создание визуального образа кандидата (Фото (до 10 штук) и презентация о концептуальных методах фотопродвижения кандидата).

6. Требования к медиапроекту

Содержание медиапродукта должно строго соответствовать тематике Конкурса.

Сведения, содержащиеся в представленных на Конкурс работах, должны быть достоверными.

Работа не должна противоречить законодательству РФ.

Обязательные сведения:

1. Населённый пункт (субъект РФ, город и др.)

2. Полное наименование государственного органа власти.

3. Сайт указанного ведомства.

4. Электронная почта, мобильный телефон, ссылки на аккаунты в соцсетях (Instagram, Facebook, ВКонтакте) пресс-службы/пресс-секретаря.

5. Название номинации.

6. Полные ФИО и должности участника/участников Конкурса.

7. Участники Конкурса

7.1. Участие в Конкурсе на добровольной и равноправной основе могут принять как индивидуальные участники, так и коллективы пресс-служб.

7.2. Участвуя в Конкурсе, Вы подтверждаете, что внимательно ознакомились с Положением и другими официальными документами Конкурса и принимаете все их пункты, включая размещение личной информации обо всех участниках творческого коллектива, и даете согласие на обработку личных данных, представленных в конкурсном материале и его описании (в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных»).

8. Порядок участия в Конкурсе

8.1. Каждый участник/группа участников/команда может представить на Конкурс не более одной работы в каждой номинации. Нельзя размещать одну и ту же работу в разных номинациях.

8.2. Первый этап Конкурса проводится с 21 июля по 20 августа 2021 года. Материалы направляются на электронную почту sav@guipmo.ru с темой письма «КОНКУРС МЕДИАПРОЕКТОВ».

8.3. Второй этап конкурса – презентация присланных заявок, награждение победителей — состоится ТОЛЬКО в ходе Форума 11-15 сентября 2021 года в г. Сочи.

8.4. Техника исполнения работ – презентация, видеоролик, фото.

8.4.1. Файлы фото должны иметь формат JPEG, размером не более 500 КБ, максимальный размер – до 1500 пикселей по ширине и/или высоте.

8.4.2. Видеоролик должен быть продолжительностью до 2 минут. Видеоряд должен сопровождаться рассказом в любом виде (в кадре, за кадром, письменно).

8.4.3 Презентация предоставляется в формате Power Point.

8.4.4. Ограничения по объему представляемого материала — 15 МБ.

8.5. На Конкурс принимаются работы только от авторов-правообладателей. В случае установления факта предоставления ложных сведений об авторстве соответствующая конкурсная работа исключается из участия в Конкурсе, а участник, неправомерно представивший её, лишается права участия в Конкурсе.

8.6. Предъявляемые на Конкурс работы не должны:

содержать информации, нарушающей авторские права третьих лиц[1];

содержать фактографических ошибок и неэтичных компонентов;

содержать информацию, прямо или косвенно призывающей к половой и расовой дискриминации, межнациональной и межрелигиозной розни, призывов к насилию, терроризму, нарушению демократических свобод и ценностей, а также прав граждан.

8.7. В случае несоответствия конкурсных материалов вышеуказанным требованиям, организаторы Конкурса оставляют за собой право удалять материалы с сайта без уведомления об этом авторов материалов.

9. Получение наград за участие в Конкурсе

9.1. Награду Организатора Конкурса в рамках Форума участники могут получить ТОЛЬКО ЛИЧНО в завершение мероприятия 15 сентября 2021 года.

10. Использование материалов Конкурса

10.1. Организатор Конкурса оставляет за собой право систематизации, оформления, распространения и использования с указанием авторства конкурсных работ в различных форматах и посредством различных сервисов, в том числе файлообменных.

Приглашаем принять участие в Конкурсе!

[1] Организаторы Конкурса не несут ответственности за какой-либо ущерб, потери и прочие убытки, которые понесли участники Конкурса или третьи лицаф случае нарушения участниками Конкурса авторских прав третьих лиц. Возмещение такого ущерба является исключительной обязанностью участников Конкурса. Это условие будет действительно и по окончании Конкурса.

Источник: Союз журналистов России.