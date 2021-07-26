Члены Фотообъединения СОО СЖР побывали в пресс-туре на аэродроме «Гвардейцы» в Кинельском районе.

Больше половины лета позади. Для тех, кто еще не определился с летним отдыхом, члены Фотообъединения СОО СЖР совместно с департаментом туризма Самарской области показывают лучшие туристические точки нашей губернии.

В этот раз фотографы вместе с журналистами и блогерами отправились на аэродром «Гвардейцы», находящийся в Кинельском районе Самарской области, вблизи реки Большой Кинель. Здесь перед туристами открылась панорама военной и авиационной техники.

Чем еще впечатлили гостей на аэродроме «Гвардейцы» — в фоторепортаже Валерия Афанасьева.