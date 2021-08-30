Приглашаем к участию в конкурсе!

Продолжается сбор работ на Всероссийский конкурс среди СМИ «В фокусе – права человека».

Конкурс проводится под эгидой Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России».

Участники могут побороться за победу в 3-х номинациях:

«Право восстановлено» – освещение правозащитной деятельности в СМИ;

«Лучшие правозащитные практики» – освещение деятельности по соблюдению и защите конституционных, социальных и иных прав граждан, в том числе социально уязвимых групп населения;

«Правовой всеобуч» – повышение уровня правовой культуры и знаний граждан Российской Федерации о правах человека, способах и формах их защиты.

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении Всероссийского конкурса средств массовой информации

на лучшее освещение проблем защиты прав человека

и правозащитной деятельности «В фокусе – права человека»

I. Общие положения

Настоящее Положение устанавливает порядок проведения Всероссийского конкурса средств массовой информации на лучшее освещение проблем защиты прав человека и правозащитной деятельности «В фокусе – права человека» (далее – Конкурс). Цели проведения Конкурса:

привлечение средств массовой информации (далее – СМИ) к более широкому и объективному освещению проблем защиты прав человека и правозащитной деятельности;

содействие соблюдению и уважению прав и свобод человека и гражданина органами государственной власти и местного самоуправления, должностными лицами, государственными и муниципальными служащими;

популяризация лучших практик правозащитной деятельности;

распространение правовых знаний среди различных категорий граждан с целью повышения уровня правовой культуры в обществе;

повышение степени информированности граждан Российской Федерации о правах и свободах, способах их защиты;

повышение уровня правовых знаний и компетентности журналистов;

повышение профессионального уровня публикаций, программ, проектов СМИ по проблемам защиты прав граждан;

поддержка просветительских и социальных инициатив журналистов и редакционных коллективов, освещающих тему защиты прав человека;

выявление талантливых авторов в сфере тематики прав человека, поиск новых идей и подходов к защите прав и освещению данной тематики в СМИ.

Конкурс учреждают и проводят Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации и Общероссийская общественная организация «Союз журналистов России» (далее – Союз журналистов России).

В Конкурсе принимают участие:

редакции средств массовой информации Российской Федерации независимо от их организационно-правовой формы (далее – редакции СМИ);

журналисты (штатные и внештатные сотрудники), работающие в СМИ.

Право выдвижения участников на Конкурс предоставляется:

коллективам СМИ;

отделениям Союза журналистов России;

журналистам – посредством самовыдвижения.

II. Сроки и порядок проведения Конкурса

Конкурс проводится в период с 3 мая по 10 декабря 2021 г. В период с 3 мая по 10 ноября 2021 года по электронному адресу: konkursprava@mail.ru в конкурсную комиссию направляются заявка и ссылки на опубликованные или вышедшие в эфир материалы по форме согласно приложению к настоящему Положению:

от коллективов СМИ;

от отделений Союза журналистов России;

от журналистов.

Материалы присылаются в виде:

печатных материалов в виде pdf-файлов, прикрепленных к письму или в виде ссылок;

теле- радио передач – в архивированных файлах, прикрепленных к письму, или в виде ссылок.

материалов веб-сайтов – кодированные скриншоты в формате JPEG; в архивированных файлах, прикрепленных к письму, или в виде ссылок.

Награждение победителей Конкурса пройдет 10 декабря 2021 года. Работы для рассмотрения и участия в Конкурсе направляются в Союз журналистов России с пометкой «На конкурс «В фокусе – права человека». Все конкурсные материалы подразделяются по видам СМИ на:

печатные;

радио;

телевизионные;

материалы сетевых изданий.

На Конкурс принимаются материалы в жанрах:

статья;

репортаж;

очерк;

интервью;

аналитика.

На материалах необходимо указать:

номинацию, к которой относятся материалы;

название материалов;

дату публикации или выхода в эфир;

краткую аннотацию содержания материала (о защите каких прав, кем и где).

Сетевые издания предоставляют электронный адрес и ссылки на публикации, список материалов с краткой аннотацией содержания. Технические требования к материалам:

а) В случае текстового материала к заявке должны быть приложены:

подтверждение публикации и её даты (активная ссылка на интернет страницу или скан номера издания с датой, в котором состоялась публикация);

подтверждение авторства;

при наличии возможности оценить обратную связь, предоставление ленты комментариев или копии обращений читателей приветствуется;

при наличии официальных ответов ответственных чиновников, копии ответов приветствуются;

сведения о позитивном изменении ситуации после публикации приветствуются.

б) В случае телевизионного репортажа или видеоматериала к заявке должны быть приложены:

активная ссылка на размещенную в сети Интернет конкурсную работу с обязательной возможностью просмотра онлайн (без скачивания файла);

при наличии возможности оценить обратную связь, предоставление ленты комментариев или копии обращений зрителей/слушателей приветствуется;

при наличии официальных ответов ответственных чиновников, копии ответов приветствуются;

сведения о позитивном изменении ситуации после публикации приветствуются;

эфирная справка с подтверждением авторства.

в) В случае радиорепортажа к заявке должны быть приложены:

активная ссылка на размещенную в сети Интернет конкурсную работу с обязательной возможностью прослушивания онлайн (без скачивания файла);

при наличии возможности оценить обратную связь, предоставление ленты комментариев или копии обращений зрителей/слушателей приветствуется;

при наличии официальных ответов ответственных чиновников, копии ответов приветствуются;

сведения о позитивном изменении ситуации после публикации приветствуются;

эфирная справка с подтверждением авторства.

Публикации или видео-аудиоматериалы, участвующие в конкурсе, должны быть доступны по предоставленным ссылкам до 31 декабря 2022 года.

Не допускаются к участию в конкурсе материалы, уже участвовавшие и победившие в других профессиональных конкурсах.

К рассмотрению не принимаются материалы, представленные не в полном объеме, а также содержащие 50 и более процентов текста, являющегося перепечаткой из других СМИ.

Все материалы представляются на конкурс в электронном виде.

Материалы, не соответствующие требованиям, не рассматриваются и к Конкурсу не допускаются.

III. Номинации и критерии оценки конкурсных работ (материалов)

Оценка работ, предоставленных на Конкурс, проводится по следующим номинациям:

«Право восстановлено» – освещение правозащитной деятельности в СМИ.

Критерии оценки работ в данной номинации: для журналистов и редакций СМИ, принявших участие в восстановлении прав человека, отразивших этот процесс в публикациях – от освещения проблемы до ее решения, и проявивших лучшие профессиональные качества: оперативность, объективность, настойчивость, принципиальность.

«Лучшие правозащитные практики» – освещение деятельности по соблюдению и защите конституционных, социальных и иных прав граждан, в том числе социально уязвимых групп населения.

Критерии оценки работ в данной номинации: грамотная правовая оценка ситуации, объективность освещения вопроса, обратная связь с читателями (зрителями, пользователями), предложения по решению вопроса;

«Правовой всеобуч» – повышение уровня правовой культуры и знаний граждан Российской Федерации о правах человека, способах и формах их защиты.

Критерии оценки работ в данной номинации: многолетнее и системное освещение актуальных правовых вопросов соблюдения конституционных прав и свобод граждан, правозащитной деятельности.

Материалы в каждом виде СМИ рассматриваются и оцениваются конкурсной комиссией в номинациях в соответствии с настоящим Положением. Победителям Конкурса в каждой номинации (1 место) вручаются дипломы и памятные призы. Вручение дипломов и памятных призов производится в рамках мероприятий, посвященных Дню прав человека, и освещается СМИ на информационных ресурсах рабочего аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и Союза журналистов России.

IV. Конкурсная комиссия

Для оценки работ, предоставленных на конкурс, создается конкурсная комиссия, состав которой утверждается распоряжением Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Конкурсная комиссия по каждому участнику конкурса принимает решение открытым голосованием простым большинством голосов. Решение конкурсной комиссии о результатах конкурса подлежит опубликованию на официальных сайтах Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и Союза журналистов России.

Приложение

к Положению о конкурсе

ЗАЯВКА

на участие во Всероссийском конкурсе средств массовой информации

на лучшее освещение проблем защиты прав человека

и правозащитной деятельности «В фокусе – права человека»

Сведения о СМИ Субъект Российской Федерации, город (населенный пункт)

Название СМИ и тип СМИ (газета, журнал, телевидение, радио, интернет-СМИ

Сайт СМИ

Почтовый адрес редакции (с индексом)

Ф.И.О. главного редактора (полностью)

Телефон редакции с кодом региона

E-mail редакции

Название материалов, даты публикаций и ссылки

Сведения об автореФ.И.О. (полностью) и псевдоним для представленных публикаций

Должность автора

Координаты для связи с автором:

личный мобильный телефон;

рабочий телефон с кодом региона;

адрес личной электронной почты;

домашний почтовый адрес с индексом;

аккаунты в социальных сетях (по желанию)

Заявка принимается только в виде текстового файла (например, Word).

В заявке должны быть обязательно заполнены все позиции.

Заявка отправляется по электронной почте.