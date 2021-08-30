Приглашаем к участию в конкурсе!

Продолжается сбор работ на Всероссийский конкурс среди СМИ «В фокусе – права человека».
Конкурс проводится под эгидой Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России».
Участники могут побороться за победу в 3-х номинациях:
«Право восстановлено» – освещение правозащитной деятельности в СМИ;
«Лучшие правозащитные практики» – освещение деятельности по соблюдению и защите конституционных, социальных и иных прав граждан, в том числе социально уязвимых групп населения;
«Правовой всеобуч» – повышение уровня правовой культуры и знаний граждан Российской Федерации о правах человека, способах и формах их защиты.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийского конкурса средств массовой информации
на лучшее освещение проблем защиты прав человека
и правозащитной деятельности «В фокусе – права человека»
- I. Общие положения
- Настоящее Положение устанавливает порядок проведения Всероссийского конкурса средств массовой информации на лучшее освещение проблем защиты прав человека и правозащитной деятельности «В фокусе – права человека» (далее – Конкурс).
- Цели проведения Конкурса:
привлечение средств массовой информации (далее – СМИ) к более широкому и объективному освещению проблем защиты прав человека и правозащитной деятельности;
содействие соблюдению и уважению прав и свобод человека и гражданина органами государственной власти и местного самоуправления, должностными лицами, государственными и муниципальными служащими;
популяризация лучших практик правозащитной деятельности;
распространение правовых знаний среди различных категорий граждан с целью повышения уровня правовой культуры в обществе;
повышение степени информированности граждан Российской Федерации о правах и свободах, способах их защиты;
повышение уровня правовых знаний и компетентности журналистов;
повышение профессионального уровня публикаций, программ, проектов СМИ по проблемам защиты прав граждан;
поддержка просветительских и социальных инициатив журналистов и редакционных коллективов, освещающих тему защиты прав человека;
выявление талантливых авторов в сфере тематики прав человека, поиск новых идей и подходов к защите прав и освещению данной тематики в СМИ.
- Конкурс учреждают и проводят Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации и Общероссийская общественная организация «Союз журналистов России» (далее – Союз журналистов России).
- В Конкурсе принимают участие:
редакции средств массовой информации Российской Федерации независимо от их организационно-правовой формы (далее – редакции СМИ);
журналисты (штатные и внештатные сотрудники), работающие в СМИ.
- Право выдвижения участников на Конкурс предоставляется:
коллективам СМИ;
отделениям Союза журналистов России;
журналистам – посредством самовыдвижения.
- II. Сроки и порядок проведения Конкурса
- Конкурс проводится в период с 3 мая по 10 декабря 2021 г.
- В период с 3 мая по 10 ноября 2021 года по электронному адресу: konkursprava@mail.ru в конкурсную комиссию направляются заявка и ссылки на опубликованные или вышедшие в эфир материалы по форме согласно приложению к настоящему Положению:
от коллективов СМИ;
от отделений Союза журналистов России;
от журналистов.
- Материалы присылаются в виде:
печатных материалов в виде pdf-файлов, прикрепленных к письму или в виде ссылок;
теле- радио передач – в архивированных файлах, прикрепленных к письму, или в виде ссылок.
материалов веб-сайтов – кодированные скриншоты в формате JPEG; в архивированных файлах, прикрепленных к письму, или в виде ссылок.
- Награждение победителей Конкурса пройдет 10 декабря 2021 года.
- Работы для рассмотрения и участия в Конкурсе направляются в Союз журналистов России с пометкой «На конкурс «В фокусе – права человека».
- Все конкурсные материалы подразделяются по видам СМИ на:
печатные;
радио;
телевизионные;
материалы сетевых изданий.
- На Конкурс принимаются материалы в жанрах:
статья;
репортаж;
очерк;
интервью;
аналитика.
- На материалах необходимо указать:
номинацию, к которой относятся материалы;
название материалов;
дату публикации или выхода в эфир;
краткую аннотацию содержания материала (о защите каких прав, кем и где).
- Сетевые издания предоставляют электронный адрес и ссылки на публикации, список материалов с краткой аннотацией содержания.
- Технические требования к материалам:
а) В случае текстового материала к заявке должны быть приложены:
подтверждение публикации и её даты (активная ссылка на интернет страницу или скан номера издания с датой, в котором состоялась публикация);
подтверждение авторства;
при наличии возможности оценить обратную связь, предоставление ленты комментариев или копии обращений читателей приветствуется;
при наличии официальных ответов ответственных чиновников, копии ответов приветствуются;
сведения о позитивном изменении ситуации после публикации приветствуются.
б) В случае телевизионного репортажа или видеоматериала к заявке должны быть приложены:
активная ссылка на размещенную в сети Интернет конкурсную работу с обязательной возможностью просмотра онлайн (без скачивания файла);
при наличии возможности оценить обратную связь, предоставление ленты комментариев или копии обращений зрителей/слушателей приветствуется;
при наличии официальных ответов ответственных чиновников, копии ответов приветствуются;
сведения о позитивном изменении ситуации после публикации приветствуются;
эфирная справка с подтверждением авторства.
в) В случае радиорепортажа к заявке должны быть приложены:
активная ссылка на размещенную в сети Интернет конкурсную работу с обязательной возможностью прослушивания онлайн (без скачивания файла);
при наличии возможности оценить обратную связь, предоставление ленты комментариев или копии обращений зрителей/слушателей приветствуется;
при наличии официальных ответов ответственных чиновников, копии ответов приветствуются;
сведения о позитивном изменении ситуации после публикации приветствуются;
эфирная справка с подтверждением авторства.
Публикации или видео-аудиоматериалы, участвующие в конкурсе, должны быть доступны по предоставленным ссылкам до 31 декабря 2022 года.
Не допускаются к участию в конкурсе материалы, уже участвовавшие и победившие в других профессиональных конкурсах.
К рассмотрению не принимаются материалы, представленные не в полном объеме, а также содержащие 50 и более процентов текста, являющегося перепечаткой из других СМИ.
Все материалы представляются на конкурс в электронном виде.
- Материалы, не соответствующие требованиям, не рассматриваются и к Конкурсу не допускаются.
III. Номинации и критерии оценки конкурсных работ (материалов)
- Оценка работ, предоставленных на Конкурс, проводится по следующим номинациям:
«Право восстановлено» – освещение правозащитной деятельности в СМИ.
Критерии оценки работ в данной номинации: для журналистов и редакций СМИ, принявших участие в восстановлении прав человека, отразивших этот процесс в публикациях – от освещения проблемы до ее решения, и проявивших лучшие профессиональные качества: оперативность, объективность, настойчивость, принципиальность.
«Лучшие правозащитные практики» – освещение деятельности по соблюдению и защите конституционных, социальных и иных прав граждан, в том числе социально уязвимых групп населения.
Критерии оценки работ в данной номинации: грамотная правовая оценка ситуации, объективность освещения вопроса, обратная связь с читателями (зрителями, пользователями), предложения по решению вопроса;
«Правовой всеобуч» – повышение уровня правовой культуры и знаний граждан Российской Федерации о правах человека, способах и формах их защиты.
Критерии оценки работ в данной номинации: многолетнее и системное освещение актуальных правовых вопросов соблюдения конституционных прав и свобод граждан, правозащитной деятельности.
- Материалы в каждом виде СМИ рассматриваются и оцениваются конкурсной комиссией в номинациях в соответствии с настоящим Положением.
- Победителям Конкурса в каждой номинации (1 место) вручаются дипломы и памятные призы.
- Вручение дипломов и памятных призов производится в рамках мероприятий, посвященных Дню прав человека, и освещается СМИ на информационных ресурсах рабочего аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и Союза журналистов России.
- IV. Конкурсная комиссия
- Для оценки работ, предоставленных на конкурс, создается конкурсная комиссия, состав которой утверждается распоряжением Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
- Конкурсная комиссия по каждому участнику конкурса принимает решение открытым голосованием простым большинством голосов.
- Решение конкурсной комиссии о результатах конкурса подлежит опубликованию на официальных сайтах Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и Союза журналистов России.
Приложение
к Положению о конкурсе
ЗАЯВКА
на участие во Всероссийском конкурсе средств массовой информации
на лучшее освещение проблем защиты прав человека
и правозащитной деятельности «В фокусе – права человека»
|Сведения о СМИ
|Субъект Российской Федерации, город (населенный пункт)
Название СМИ и тип СМИ (газета, журнал, телевидение, радио, интернет-СМИ
Сайт СМИ
Почтовый адрес редакции (с индексом)
Ф.И.О. главного редактора (полностью)
Телефон редакции с кодом региона
E-mail редакции
Название материалов, даты публикаций и ссылки
Сведения об автореФ.И.О. (полностью) и псевдоним для представленных публикаций
Должность автора
Координаты для связи с автором:
- личный мобильный телефон;
- рабочий телефон с кодом региона;
- адрес личной электронной почты;
- домашний почтовый адрес с индексом;
- аккаунты в социальных сетях (по желанию)
Заявка принимается только в виде текстового файла (например, Word).
В заявке должны быть обязательно заполнены все позиции.
Заявка отправляется по электронной почте.