Требуется помощь!

Обращение Уполномоченного по правам человека в Самарской области, членов Общественного совета, представителей общественных объединений в связи со сложившейся ситуацией в Борском районе.

Когда случается беда – выстоять можно только вместе. Неравнодушие и активность всегда отличает самарцев. Внимание, отзывчивость помогает справиться с горем тем, кто нуждается в помощи.

В эти дни трагедия произошла у наших земляков, жителей Борского района Самарской области. Крупный пожар уничтожил дома и лес, в одночасье десятки семей остались без крова над головой, домашнего хозяйства, приусадебных участков.

Органы власти Самарской области и лично Губернатор Дмитрий Игоревич Азаров оперативно взяли ситуацию под контроль — с непосредственным участием сотрудников МЧС, военных, добровольцев, решая важнейшие задачи по ликвидации пожара, это позволило сохранить человеческие жизни. Но и гражданское общество, лидеры общественного мнения не могут остаться в стороне и быть безучастными к человеческому горю.

Мы обращаемся к руководителям предприятий, представителям малого и среднего бизнеса, к предпринимателям, ко всем общественным и некоммерческим организациям, к активным людям с просьбой организовать работу в своих коллективах, со своими сторонниками по оказанию гуманитарной и материальной помощи пострадавшим в стихийном бедствии. Свой однодневный заработок каждый из нас также перечисляет нуждающимся. Знаем, что такие инициативы уже существуют, поэтому присоединяемся к ним – в чрезвычайной ситуации очень важно быть всем вместе, оказать помощь людям, поддержать их, а также сделать все возможное, чтобы восстановить утраченные природные богатства!

Реквизиты счета для перевода пожертвований (сведения предоставлены Администрацией муниципального района Борский):

Муниципальное автономное учреждение муниципального района Борский Самарской области «Спортивно-досуговый центр – Виктория»

446660, Самарская область, Борский район, с. Борское, ул. Ленинградская, д. 50

Тел. 8(84667)5-19-45

ИНН 6377015555 ОГРН 1126377000067 КПП 637701001

УФА Борского района (МАУ МРБ СО «СДЦ-Виктория», л/с 915050172)

р/с 03234643366120004200

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по Самарской области г. Самара

БИК: 013601205

Счет банка: 40102810545370000036

Код дохода: 00000000000000000150

ОКТМО 36612408

Назначение платежа: Помощь семьям, пострадавшим от пожара

Контактное лицо:

Руководитель: Чуваткина Вера Константиновна, 89277494140

Ответственный сотрудник от аппарата Уполномоченного по правам человека: Начальник отдела по организационным, правовым и общим вопросам аппарата Уполномоченного по правам человека: А.Л. Евменчук, телефон 89170110457

По всем вопросам обращаться в приемную граждан Уполномоченного по правам человека по адресу: Маяковского, 20, телефон 8(846)3372903

Здесь же пострадавшие могут получить бесплатную юридическую помощь.