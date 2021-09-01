С 1 сентября, друзья!

1 сентября – особенный день для каждого, даже если вы не преподаватель и давно не ученик.

Во-первых, это начало нового года, новой жизни. Ведь истоки праздника связывают с пришедшим из Византии в Россию в XV веке обычаем справлять наступление нового календарного года в первый день осени. С 1492 года 1 сентября на Руси стали отмечать церковно-государственный праздник Новолетия, с которым нередко связывалось и начало учебного года.

Во-вторых, есть один занимательный факт – многие профессиональные журналисты получали педагогическое образование.

Самарский Союз журналистов желает, чтобы новый год начался у всех легко и продуктивно!