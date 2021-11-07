«Самарский взгляд» расширяет горизонты познания

В Самарской области реализуется фотопроект «Самарский взгляд», нацеленный на повышение творческого мастерства и профессионализма людей, работающих с фотографией и увлекающихся фотоискусством. Проект проводится Самарским областным отделением СЖР при поддержке администрации г.о. Самара и Фотообъединения областного Союза журналистов. Включает в себя конкурс фотографий «Самарский взгляд», итоговую выставку, серию творческих встреч и мастер-классов.

Несколько таких полезных встреч прошло в октябре в Самарской Публичной библиотеке. Экспертами в области фотографического дела выступили члены Фотообъединения СОО СЖР, которые имеют богатый опыт и знания в области фотографии.

Фотографы поделились своими знаниями о приемах и технике съемки. В частности, Николай Цветков, выступая с темой «Наука и фотография. Съемки с использованием квадрокоптера», рассказал об использовании современных технических средств для панорамных снимков, о модефикациях квадрокоптеров, об особенностях управления ими в различных погодных условиях, и о возможностях. Николай – лауреат фотоконкурса «Самарский взгляд». Необычные природные явления, позитивные пейзажи – часть его портфолио.

В работе с квадрокоптером, отмечает Николай, важно правильно выбирать место, время и ракурс для съемки. Следует учитывать и погодные условия – во время сильного ветра и дождя cъёмка запрещена. Кроме того, необходимо учитывать юридический аспект, обязательно оформлять разрешение на съемку, не запускать аппарат в запретных зонах. Николай рассказал о съемках в горах Карачаево – Черкессии: «Когда начался дождь, связь ухудшилась, и сложно было вернуть квадрокоптер на землю». Плюсы в том, что квадрокоптер позволяет выбрать более удачную точку съемки, работать там, куда не поднимешься с фотоаппаратом.

Как раскрепостить во время фотосессии модель, сделать поведение человека непринужденным и гармоничным? На эти и другие вопросы ответила Людмила Грибцова. Главное в работе с моделью, по мнению Людмилы, – эмоциональный контакт, т.е хорошее психологическое состояние модели.

Особенность в установлении контакта с человеком состоит в том, что модель должна быть на фотографии «самой собой». Если поведение будет скованным, это отразится в позе и мимике. «Для естественности снимков мне помогает спокойный разговор с моделью, – рассказал Людмила. – Я уточняю информацию в непринуждённой обстановке. Это важно для конечного результата».

Текст – Каролина Асеева.