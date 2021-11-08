«Самарский взгляд»: серия мастер-классов

В рамках фотопроекта «Самарский взгляд», проводимого Самарским областным отделением СЖР при поддержке администрации г.о. Самара и Фотообъединения областного Союза журналистов, проходят творческие встречи и мастер-классы.

В октябре этого года состоялось несколько таких встреч в Самарской публичной библиотеке.

Владимир Привалов и Валерий Афанасьев – члены Союза фотохудожников России, входя в состав жюри конкурса «Самарский взгляд», участники и призеры многих престижных конкурсов.

Мастер-класс «Работа с натурой. Как снимать природу?» провел Владимир Привалов. Пейзажный фотограф, имеющий удивительное «чувство момента и места», уже более 60 лет занимается «серьезным хобби», научился видеть в природе великолепие, свободу, разнообразие и красоту. Путешествует по стране, любит природу России, ценит в фотографии естественность, первозданность пейзажа. Это тот человек, фотографический опыт которого высок и авторитетен. Владимир Привалов рассказал о своей летней экспедиции к устью Оки и продемонстрировал распечатанные снимки.

Теме «Макросъемка объектов природы» было посвящено выступление Валерия Афанасьева. Он, как и его коллега, также представил свои работы участникам встречи. Выставка из 40 фотографий была организована прямо в конференц-зале библиотеки. Были представлены пейзажи В. Привалова, снятые в верховьях Оки, а также макросъемка царства грибов В. Афанасьева.

Валерий Афанасьев вот уже около 40 лет занимается профессиональной съемкой. Автор многочисленных выставок и мастер-классов. Снимает красивые вещи, натюрморты, пейзажи, людей. Даже был период в жизни, когда работал только с натюрмортами. «Это невероятно сложно – сделать настоящую, живую фотографию. Уместить в один кадр огромный смысл, заставить зрителей застыть в изумлении – это колоссальный труд и высшее мастерство».– Считает Валерий.

Следующая серия творческих встреч в Самаре пройдет в ноябре этого года, после поведения итогов конкурса «Самарский взгляд». Планируется выступление членов жюри конкурса, в том числе председателя жюри Владимира Вяткина, фотокорреспондент МИА «Россия сегодня», преподаватель факультета журналистики МГУ и Национальной школы телевидения.

Следите за подробностями на сайте Самарского областного отделения СЖР.

Текст – Каролина Асеева.