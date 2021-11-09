Ушел из жизни Роман Ярулин

С прискорбием сообщаем, что 26 октября 2021 г. после болезни ушел из жизни Ярулин Роман Салихович. Ярулин Роман Салихович – член Союза журналистов России, в средствах массовой информации с 1974 года, работал на радио, был руководителем пресс-службы ОАО «Приволжскнефтепровод». Лауреат областной премии Союза журналистов имени Колосова.

Самарское областное отделение Союза журналистов России, друзья и коллеги приносят глубокие соболезнования родным и близким Романа Салиховича. Светлая память нашему товарищу, отзывчивому человеку…