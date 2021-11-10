ЗАВЕРШАЕТСЯ ГОЛОСОВАНИЕ ЖЮРИ КОНКУРСА «СМИРОТВОРЕЦ-2021»

В жюри конкурса «СМИротворец-2021» вошли известные журналисты, представители научного сообщества, органов власти, общественных организаций, национальных и профессиональных объединений. Одним из официальных партнеров конкурса выступил Союз журналистов России.

29 ноября в Москве назовут лучшие средства массовой информации, освещающие межэтническую и этноконфессиональную тематику. В шорт-листы конкурса вошло 130 медиа из 1350 СМИ и блогов, представивших более 14 000 материалов. В составе жюри «СМИротворец-2021» представители органов законодательной и исполнительной власти, науки и образования, общественных организаций, национальных автономий, главные редакторы ведущих российских изданий, известные журналисты.

Жюри конкурса в категории «Федеральные и региональные СМИ» рассматривает материалы 65 медиа в пяти номинациях: «Печать», «Интернет» и «Телевидение», а также в спецноминациях «Блоги» и «Территория ЭТНО». Председатель жюри – Игорь БАРИНОВ, руководитель Федерального агентства по делам национальностей России. Члены жюри:

Анатолий ВЫЛЕГЖАНИН – заместитель начальника Управления Президента по внутренней политике;

Елена ВАРТАНОВА – декан факультета журналистики Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова;

Павел ГУСЕВ – председатель Союза журналистов Москвы, главный редактор газеты «Московский комсомолец»;

Александр ЖУРАВСКИЙ – заместитель начальника Управления Президента по общественным проектам;

Сергей КЛИМЕНТЬЕВ – заместитель губернатора ЯНАО по внутренней политике;

Екатерина ЛАРИНА – директор департамента государственной политики в области СМИ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ;

Сергей ЛАПЕНКОВ – журналист, исполнительный директор Альянса независимых региональных издателей;

Виталий ЛЕЙБИН – журналист, главный редактор сетевого издания «Репортер»;

Сергей ЛОМАКИН – директор спецпроектов Общественного телевидения России;

Маргарита ЛЯНГЕ – президент Гильдии межэтнической журналистики, член Общественной палаты РФ, главный редактор портала «Национальный Акцент»;

Михаил ПЕТРОВ – главный редактор информационного агентства ТАСС;

Виталий СУЧКОВ – руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы;

Петр ТУЛТАЕВ – сенатор Совета Федерации РФ, председатель Ассоциации финно-угорских народов РФ;

Владислав ФРОНИН – главный редактор «Российской газеты»;

Александр ШИРОКИХ – генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей.

– Год от года мы, члены жюри конкурса «СМИротворец», видим, как все более востребованной и популярной становится тема национальных традиций и обычаев разных народов и их трансформации в современном мире, взаимодействия культур разных национальностей, – отмечает Виталий СУЧКОВ. – У современного читателя, зрителя очень много источников информации. Радует, что традиционные СМИ высоко держат планку: их публикации отличаются глубоким погружением в тему и профессиональной подачей материала. Новые медиа, с другой стороны, предлагают самые разные форматы, от коротких развлекательных видеосюжетов до научных лекций. И все они находят свою аудиторию, что в конечном счете работает на нашу общую цель – гармонизацию межнациональных отношений. Хочу поблагодарить всех участников конкурса «СМИротворец», а самому конкурсу желаю дальнейших успехов в поиске и поощрении талантов!

Локальные и этнические СМИ, а также номинации «Детские и молодежные СМИ», «ЭТНОзвук» и «Поколение мультимедиа», рассматриваются отдельным составом жюри:

Маргарита ЛЯНГЕ – председатель жюри этнических и локальных СМИ;

Станислав БЕДКИН – заместитель руководителя ФАДН России;

Татьяна ВАГИНА – начальник департамента национальной политики Управления делами Администрации Президента РФ;

Ильдар ГИЛЬМУТДИНОВ – глава Федеральной национально-культурной автономии татар;

Наталья ГОНЧАР – начальник департамента корпоративных отношений, пресс-секретарь компании «Сахалин Энерджи»;

Елена ДАВЫДОВА – директор дирекции спецпроектов и программ МИА «Россия сегодня»;

Петр ЕГОРШЕВ – журналист, руководитель московского отделения Гильдии межэтнической журналистики);

Владимир ЗОРИН – председатель Комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты РФ;

Александр КАЛАБАНОВ – начальник отдела национальной политики Департамента культуры, спорта, туризма и национальной политики Правительства РФ;

Анастасия МАРТЫНОВА – журналист телекомпании ТВЦ;

Светлана СМИРНОВА – председатель Совета Ассамблеи народов России;

Вячеслав УМАНОВСКИЙ – ректор Академии медиаиндустрии, директор Центрального дома журналиста;

Дмитрий ФУНК – директор Института этнологии и антропологии РАН;

Ростислав Хугаев – председатель Союза народов Самарской области;

Ядвига ЮФЕРОВА – заместитель главного редактора «Российской газеты».

– Рассматривая работы СМИ, вошедших в шорт-лист конкурса, хочу отметить, что материалы стали более профессиональными по сравнению с предыдущими годами, – говорит Владимир ЗОРИН. – Журналисты изданий самого разного уровня не боятся затрагивать острые темы, дают вполне грамотные оценки текущей ситуации. Еще одно наблюдение – на мой взгляд, их больше стала интересовать жизнь конкретных людей, человеческие судьбы в разрезе национальной политики.

На победу в номинациях категории «Локальные и этнические СМИ» тоже претендуют 65 газет, журналов, телерадиокомпаний, сетевых изданий. Победителей конкурса будут чествовать 29 ноября в столичном концертном зале «Арбат-Холл».

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Конкурс «СМИротворец-2021» на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений проводится Федеральным агентством по делам национальностей в рамках Государственной программы РФ «Реализация государственной национальной политики» по инициативе и при поддержке Гильдии межэтнической журналистики.

Партнеры конкурса:

ТАСС – генеральный информационный партнер

Официальные информационные партнеры: «Российская газета», Общественное телевидение России, телеканал «Моя Планета», Союз журналистов России, Национальная ассоциация телерадиовещателей

Партнеры номинаций конкурса – компания «Сахалин Энерджи», Международный благотворительный фонд Шодиева

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Надежда Жуковская, пресс-секретарь конкурса «СМИротворец», тел. +7 (903) 977 50 22 pressa@nazaccent.ru