Творческая команда ГТРК «Самара» одержала победу в «Теффи»

25 ноября в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония награждения победителей 20 Всероссийского конкурса ТЭФИ-Регион.

В номинации информационно-аналитическая программа, лучшей в стране была признана работа творческой команды ГТРК «Самара» «Местное время. Воскресенье»

Ещё одного «Орфея» ГТРК «Самара» принес 12 часовой телевизионный проект «Мой космос», аналогов которому в современном телепроизводстве еще не было. В день юбилея планетарного масштаба Всероссийский «Гагаринский» марафон объединил 43 города и сотни тысяч зрителей. Идейным вдохновителем уникального 12 часового телемарафона «Мой космос» выступил Заместитель генерального директора ВГТРК — руководитель регионального департамента Рифат Сабитов.

Центром управления этого телевизионного полета стала Самара — космическая столица Россия. Уникальный проект «Мой космос» был лично поддержан губернатором Дмитрием Игоревичем Азаровым.

В рамках телепутешествия зрители вспоминали историю космонавтики, узнали новые факты, общались с удивительными людьми, живущими мечтой о звездах.

Поздравляем коллектив ГТРК «Самара» с победой!