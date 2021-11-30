Фильм тольяттинской телекомпании «ЛАДА-МЕДИА» стал серебряным призером конкурса «МЕДИАЛИДЕР-2021»

26 ноября в Москве были названы победители международного конкурса корпоративных СМИ «МЕДИАЛИДЕР-2021». В номинации «Лучший корпоративный фильм для клиентов» второе место занял фильм «Тольяттикаучук. 60 лет».

Он был создан командой телекомпании «ЛАДА-МЕДИА» под руководством режиссера Марины Шикиной (монтаж — Алексей Кузнецов).

В съемках фильма принял участие Николай Свистун, известный как ведущий программы «Искатели» на телеканале «Культура» и автомобильных программ на телеканале «Автоплюс», а также как комментатор RDS GP (Российской Дрифт Серии).

Поздравляем с успехом коллективы телекомпании «ЛАДА-МЕДИА» и «Тольяттикаучука»! Второе место в престижном международном конкурсе — это еще одно подтверждение успешной совместной работы и профессионализма!