«Русская пастораль» в Доме журналиста

В Доме журналиста состоялось открытие художественной выставки «Русская пастораль».



Информационный партнер мероприятия – Самарское областное отделение Союза журналистов России. Выставка стала итогом совместной работы команды художников, занимающихся пленэрной живописью, и Волжского районного историко-краеведческого музея имени А. В. Юшкина.

На экспозиции представлены этюды, сделанные известными самарскими художниками во время зимнего фестиваля-пленэра «Русская пастораль» в селе Дубовый Умёт.

Авторы работ: Андрей Мишагин, Евгений Тарасов, Игорь Доний, Анна Есипова, Владимир Башкиров, Елена Островская, Дмитрий Мантров.

Фестиваль был организован по инициативе директора Волжского районного историко-краеведческого музея имени А. В. Юшкина Елены Гундориной и Самарского регионального отделения Союза художников России.

– Пленэры – ключевые мероприятия в практике художника. – Отметил в своем выступлении на открытии выставки председатель самарского регионального отделения Союза художников России Дмитрий Мантров. – Наш пленэр получился достаточно мощным культурным событием. Здесь были и концерты, и мастер-классы, и творческие встречи. Всё это оставило не только след в душах и памяти тех, кто в этом учувствовал, но отпечатки в этих прекрасных картинах.

Пастораль – жанр, поэтизирующий мирную и простую сельскую жизнь. «Тема сельской жизни была самой главной, и приятно осознавать, что она ещё не изжила себя» – отметила Елена Гундорина, директор Волжского районного историко-краеведческого музея имени А. В. Юшкина.

Выставка «Русская пастораль» продлится по 22 марта. Вход свободный.

Режим работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – с 10.00 до 17.30.

Автор текста и фото — Татьяна Хуторскова