Минцифры провело онлайн-семинар по вопросам создания и продвижения социальной антикоррупционной рекламы

28 февраля в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации состоялся онлайн-семинар для представителей федеральных и региональных средств массовой информации по вопросам создания и продвижения социальной антикоррупционной рекламы и осуществления комплекса иных информационно-просветительских мероприятий антикоррупционной направленности, в котором приняли участие специалисты Лаборатории антикоррупционной политики НИУ «ВШЭ», Научно-учебного центра противодействия коррупции Института прав и национальной безопасности РАНХиГС, Центра по организации противодействия коррупции ОАО «РЖД», администрации Губернатора Вологодской области, администрации Губернатора Ульяновской области, Управления Главы Чувашской Республики по вопросам противодействия коррупции, управления Губернатора Ставропольского края по профилактике коррупционных правонарушений, некоммерческого партнерства «Альянс руководителей региональных СМИ России (АРС-ПРЕСС)», а также представители СМИ.

Запись семинара можно посмотреть здесь: https://disk.yandex.ru/i/be6VdAqRZixPEQ

Источник : https://ruj.ru/news/regions-news/moskva-mintsifry-provel-onlain-seminar-po-voprosam-sozdaniya-i-prodvizheniya-sotsialnoi-antikorruptsionnoi-reklamy-17189