По поводу ограничения доступа к ресурсам «Эха Москвы», «Дождя»* и некоторых других СМИ

Ситуация с ограничением Роскомнадзором доступа к ресурсам радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь»* вызвала много вопросов со стороны журналистского сообщества.

Согласно разъяснению РКН, СМИ были предъявлении требования об удалении фейковой информации, содержащейся в журналистских материалах. В связи с игнорированием требований, Роскомнадзор заблокировал доступ к ресурсам указанных СМИ.

Союз журналистов России еще раз обращается к коллегам: тщательно проверяйте свои источники, в особенности, когда речь идёт об освещении событий, так или иначе связанных с конфликтными ситуациями. Не используйте СМИ для разжигания ненависти и призывов к насильственным действиям.

Просим в своей работе максимально дистанцироваться от оценочных суждений и призываем журналистов, как в стране, так и за рубежом быть более терпимыми друг к другу, проявлять журналистскую солидарность, столь необходимую сегодня всем нам.

*признан СМИ- иноагентом в РФ

Источник:https://ruj.ru/news/po-povodu-ogranicheniya-dostupa-k-resursam-ekha-moskvy-dozhdya-i-nekotorykh-drugikh-smi-17197