Ушла из жизни Елена Пуртова

С прискорбием сообщаем, что 2 марта после болезни скончалась Пуртова Елена Владимировна, директор самарского филиала «Комсомольской правды».

Елена Владимировна была родом из Нижегородской области, окончила Тюменский государственный университет. Обладала большим опытом управленческой работы, в Тюмени возглавляла известное издание в составе холдинга Hearst Shkulev Media.

Работая с мая 2019 г. в Самаре в должности директора самарского филиала «Комсомольской правды», очень много сделала для развития самарского филиала «КП» для повышения его рейтинга. Создала цикл программ «Женщины в деле» для интернет-вещания радио «Комсомольская правда».

Елена Пуртова была жизнерадостным, отзывчивым, талантливым человеком, опытным руководителем, активно участвовала в общественной жизни региона.

Правление областного Союза журналистов, друзья, коллеги скорбят в связи со смертью Елены Пуртовой и выражают глубокие соболезнования родным и близким Елены Владимировны.

Прощание с Еленой Пуртовой состоится 3 марта 2022 года с 12.00 до 13.00 по адресу: Самара, ул. Дзержинского, 27.