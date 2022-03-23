Открытие выставки «Поиск гармонии в дереве» 24 марта в Доме журналиста.

В Доме журналиста состоится открытие выставки декоративных панно «Поиск гармонии в дереве». Вниманию зрителя будут представлены работы художника Сергея Васькова.

Место: Дом журналиста (ул. Самарская, 179)

Время: 13:00

Сергей Васьков – член Самарского областного отделения Общероссийской организации «Творческого Союза художников России».

Каждое панно состоит из множества кусочков дерева разных пород и поистине уникально. Так как выполнено в единственном экземпляре. Художник раскрывает свой творческий потенциал в игре с фактурой и силуэтами, в экспериментах по сочетанию грубых элементов с полированными. В одних работах акцент делается на линиях и объёме, в других на приоритет ставится фактура.

Работы Сергея Васькова находятся в частных коллекциях, как в России, так и за рубежом.

Информационный партнер: Самарское областное отделение Союза журналистов России.

Приглашаем СМИ на открытие выставки!

Аккредитация по E-mail: spress@samtelecom.ru или по телефонам: 8(846) 332-68-39, 8-917-159-00-20 – Елена Абкина, руководитель пресс-службы СООСЖР;