«Мы — будущее России» — в Поволжском православном институте подведены итоги конкурса молодежных СМИ

В Тольятти, в Поволжском православном институте, состоялся финал III Регионального конкурса молодежных СМИ «Мы – будущее России!». На церемонии награждения были подведены итоги и названы имена победителей.

Конкурс «Мы — будущее России» направлен на повышение духовно-нравственной роли и ответственности СМИ, проводится по инициативе Академии Святителя Алексия, Гуманитарного колледжа. Ежегодно поддержку конкурсу оказывает Самарское областное отделение Союза журналистов России.

В конкурсе приняли участие школьники и студенты из разных городов и районов Самарской области (Самары и Тольятти, Чапаевска, Сызранского, Кинель-Черкасского, Междуреченска, Сокского и других районов губернии). Всего было подано порядка 80 заявок, из которых были отобраны лучшие работы юнкоров из общеобразовательных, средне-профессиональных и учреждений дополнительного образования.

Свои взгляды на социальные проблемы ребята выразили в работах, представленных еще на заочном этапе, который проходившем с 15 декабря 2021 по 10 февраля 2022 года.

В арсенале начинающих журналистов были три номинации:

— «Год народного искусства в России». Материалы, о социально значимых мероприятиях, направленных на сохранение культуры и искусства в Самарской области.

— «Перезагрузка 2.0. Социальные сети против реальной жизни». Материалы, освещающие интересную молодежную среду вне социальных сетей.

— «Делая добрые дела…»

Работы оценивало профессиональное жюри – ведущие специалисты средств массовой информации региона, включая Самарское областное отделение Союза журналистов России.

Ключевым этапом стало 30 марта — на очный этап съехались 18 команд из Самары, Тольятти и Самарской области. В этот день молодые журналисты выполняли творческие задания и прошли несколько мастер-классов.

Мастер-класс «Медиаграмотность. Как уберечь себя от фейков?» провел первый заместитель председателя Самарского областного отделения Союза журналистов Олег Лукьянов,

Главный редактор областной газеты «Благовест» Антон Жоголев провел «Профессия репортёр»

Затем состоялась церемония награждения финалистов. С приветственным словом перед ребятами и их наставниками выступил ректор Академии Святителя Алексия протоиерей Димитрий Лескин.

«Труд журналиста – особенный труд, который связан с большим числом людей. Слово журналиста так или иначе отразится в их сознании. Слово – это великая сила» — отметил руководитель Академии.

Слова напутствия ребятам сказала и председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России Ирина Цветкова. «Если вы свяжите свою жизнь с такой прекрасной, но трудной, ответственной профессией как журналист, вы всегда должны помнить, что главное правило журналиста — это четное отношение к слову».

Дипломы победителям вручили Отец Димитрий, Ирина Цветкова и Олег Лукьянов.

Ирина Цветкова от Самарского областного отделения Союза журналистов вручила специальный приз видеостудии «Тридцать два секрета» МБОУ «Школа №32 имени Сергея Ткачёва» (г.о. Тольятти) за сюжет «Фестиваль «Дружба народов» в школе № 32″. Ребята получили коллекцию книг о художниках издательства «Комсомольская правда» и сувениры от информационного агентства «СОВА».

В этом году в экспертный совет конкурса вошли ГТРК «Самара», телекомпания «ЛАДА МЕДИА», медиапроект «БИГ ТЛТ», информационный портал «Волга Ньюз Тольятти», Центральная детская библиотека им. А. С. Пушкина. Члены жюри высоко оценили конкурсные работы и подготовили специальные призы.

Режиссёр ГТРК «Самара» Оксана Пестова вручила специальный приз от ГТРК «САМАРА» студии «Рассвет» (Исаклинский район).

Главный редактор телекомпании ЛАДА МЕДИА Яна Левина вручила специальный приз детскому дому «Созвездие» (г.о. Тольятти).

В этом году впервые медиапроект «БИГ ТЛТ» вошел в экспертный совет конкурса «Мы – будущее России!». Директор по развитию Юлия Попова отметила пресс-центр междуреченской школы.

Руководитель информационного портала «Волга Ньюз Тольятти» Наталья Лизина вручила специальный приз, который также достался пресс-центру междуреченской школы.

Заведующая отделом продвижения чтения Центральной детской библиотеки им.А.С. Пушкина Вероника Леонтьева вручила приз детскому дому «Созвездие» (г.о. Тольятти) и детско-юношеской телестудии «Юг-ТВ» (с. Большая Черниговка).

Итоги очного этапа

Направление «Интернет»

Дипломы 1 степени:

— Пресс-центр «ГБОУ СОШ пос. Сургут»

— Детско-юношеская телестудия «Юг-ТВ» (с. Большая Черниговка).

Дипломы 2 степени

— Команда «Слово твердо», Православная классическая гимназия»,

г.о. Тольятти

Направление «Радио»

Дипломы 1 степени:

— Радио «Просвещение», Гуманитарный колледж Святителя Алексия (г.о. Тольятти)

Диплом 2 степени

— Команда «Слово твердо», Православная классическая гимназия»,

г.о. Тольятти

Направление «Телевидение»

Диплом 1 степени

Медиацентр социально-педагогического колледжа (г.о. Тольятти)

Диплом 2 степени

Телестудия «Новый взгляд», Академия Святителя Алексия (г.о. Тольятти)

Диплом 3 степени

Видеостудия «СЮИТА», Самарский юридический институт ФСИН России (г.о. Самара)

Направление «Печатные СМИ»

Диплом 1 степени

Газета «Епифания», Православная классическая гимназия», г.о. Тольятти

Диплом 2 степени

Газета «Большая перемена», пгт Междуреченск

Диплом 3 степени

Газета «София», Гуманитарный колледж Святителя Алексия, г.о. Тольятти.

Поздравляем победителей!