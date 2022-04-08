ПОДДЕРЖКА СМИ

В Самаре состоялось заседание комиссии Общественной палаты Самарской области по коммуникациям, информационной политике, вопросам развития гражданского общества и благотворительности на тему «Меры по поддержке региональных СМИ в санкционных условиях».

В заседании приняли участие председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России Ирина Цветкова и представители региональных СМИ.

На мероприятии прозвучали предложения по мерам поддержки, возможным налоговым маневрам и методам оптимизации расходов СМИ.

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