Приглашаем на оргсобрание, посвященное Фестивалю «Пресса-2022″!

Уважаемые коллеги, руководители СМИ! В конце мая в Самаре пройдет журналистский Фестиваль «Пресса-2022».

Организаторы: Самарское областное отделение Союза журналистов России и Администрация городского округа Самара.

В Фестивале примут участие ведущие средства массовой информации города и области — редакции газет, телерадиокомпаний, радиостанций, а также Интернет-издания, пресс-службы, ведомственные, студенческие и школьные СМИ.

Узнать об условиях участия в Фестивале можно будет на первом организационном собрании, которое состоится 21 апреля в Доме журналиста (г.Самара, ул.Самарская, д. 179). Начало собрания - в 13.00.

Приглашаем представителей СМИ, заинтересованных в участии в Фестивале, на оргсобрание!

О своем присутствии просим сообщить по электронной почте sprees@samtelecom.ru или по тел. 8(846) 333-65-48, 332-68-39.

С уважением, оргкомитет Фестиваля, пресс-служба Самарского областного отделения Союза журналистов России