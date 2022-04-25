Открытие выставки фотографий «От Мусорки до Норвегии»

26 апреля в Доме журналиста состоится открытие персональной выставки Владимира Привалова «От Мусорки до Норвегии». В экспозиции 35 художественных работ, главным и единственным персонажем которых является природа.

Организаторы: Самарское областное отделение Союза журналистов России, Фотообъединение СОО СЖР.

Владимир Дмитриевич Привалов – известный самарский фотограф, член Союза фотохудожников России, член Фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России, фотопутешественник, натуралист, кандидат технических наук, выпускник Куйбышевского Политехнического института, по профессии – инженер-электрик. Приверженец классической фотографии. Фотоискусством занимается со студенческих лет. Сейчас Владимиру Привалову 80 лет.

На выставке в Доме журналиста будут представлены видовая, макрофотография; объекты живой и неживой природы; пейзажи, снятые во время поездок по России, Норвегии, Грузии, Крыму; Пермский край, Волгоградская, Архангельская области, Самарская губерния, и село Мусорка, где прошло детство фотохудожника.

Приглашаем СМИ на открытие выставки!

Аккредитация по E-mail: spress@samtelecom.ru или по телефонам:

8(846) 332-68-39, 8-917-159-00-20 – Елена Абкина, руководитель пресс-службы СООСЖР;

8(846) 332-02-72, 8-937-654-90-62 – Анастасия Ходоренко, пресс-секретарь.

сайт: www.sjrs.ru