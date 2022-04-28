Состоялся вебинар «Методы фактчекинга. Как распознать фейк»

Журналисты Самарской области приняли участие в вебинаре «Методы фактчекинга. Как распознать фейк». Организатор вебинара — Союз журналистов России.

Напомним, что Союз журналистов России запланировал серию бесплатных вебинаров для журналистов, представителей СМИ и сотрудников пресс-служб. Первый вебинар на площадке Zoom состоялся сегодня, 28 апреля 2022 г.

Вел вебинар Роман Переверзенцев, специальный корреспондент аналитической программы «Постскриптум».

Информационную поддержку в проведении вебинара оказало Самарское областное отделение Союза журналистов России.