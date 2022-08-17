С 1 августа в Самаре в Самарской области началось вещание радио «Новая волна»

Радио «Новая волна» — музыкальная радиостанция для современных взрослых горожан.

В эфире звучат самые яркие хиты, представители отечественных и зарубежных чартов. Ежедневные розыгрыши, крутые и масштабные проекты со слушателями, эфиры с российскими исполнителями популярной музыки и поддержки крупнейших спортивных и городских площадок Самары и Самарской области.

«Новая волна» вещает на частоте 97.8 FM.

Каждое утро слушателям «Новой волны» помогают просыпаться и дарят отличное настроение ведущие самого позитивного шоу — «Будим в Будни».

Если вы хотите оставаться в курсе важных событий города и области «Новая волна» запросто справится и с этой задачей. Новостные выпуски собирают и озвучивают опытные журналисты, мимо которых не пройдет ни один значимый инфоповод. Фестивали и концерты, перекрытия дорог и создание новых общественных зон, отмена авиарейсов и запуск дополнительных электричек, — это и многое другое в эфире «Новой волны». Ничего лишнего: кратко, информативно, только о главном.

Включай радио «Новая волна»! Включай настроение!



Программный директор радио «Новая волна» медиахолдинга «Свежий ветер» — Младенцев Дмитрий Анатольевич. Бренд-менеджер – Сергей Черкесов.