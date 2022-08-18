Приглашаем принять участие в XXV областной общественной Акции «Благородство»

В Самарской области стартовала юбилейная, XXV областная общественная Акция «Благородство».

Организаторы – Самарское областное отделение Союза журналистов России, Ассоциация творческих союзов Самарской области. Проект проходит при поддержке Министерства культуры Самарской области.

Цель Акции – найти людей неравнодушных, сострадательных, благородных и рассказать об их добрых поступках.

Девиз Акции – «Творим добро ВМЕСТЕ!». Мужество людей разных профессий, добровольческие и волонтерские движения, борьба со стихией и пандемией, спасение жизней, героизм найдут отражение в Акции «Благородство».

Акция «Благородство» проходит с 1998 года и является одним из первых социально-значимых проектов не только в губернии, но и в стране, удостоена множества наград регионального и федерального уровней. Лауреатами Акции уже стало около 900 человек.

Уникальность Акции «Благородство» этого года заключается в том, что она проходит в Год сохранения культурного наследия народов России. Наряду с традиционными номинациями («Добровольчество», «Забота и милосердие», «Волонтеры», «Созидание», «Спасение», «Благотворительность», «Меценат», «Люди в погонах» им. Александра Сенопальникова, «Мужество», «Преодоление» им. Гакиля Сагирова, «Долг») введены новые: «Корни» (поощрение людей, занимающихся краеведением, развитием народного творчества), «Память» (поощрение людей, занимающихся поисковой деятельностью).

Представить кандидатов в номинанты Акции «Благородство» могут организации, предприятия, СМИ и частные лица.

Лауреатов Акции «Благородство» определяет Общественный Совет, в состав которого входят руководители городских и областных СМИ, представители культуры, медицины, общественных организаций, в том числе ветеранских и молодежных, лауреаты Акции прошлых лет, а также многие известные и уважаемые в губернии люди.

Имена лауреатов будут названы во время церемоний награждения в ноябре-декабре 2022 г.

Чтобы принять участие в Акции, необходимо до 20 октября 2022 г. подать заявку в Оргкомитет по адресу: 443001, г. Самара, ул. Самарская, 179, Дом журналиста или на почту blagorodstvo2022@mail.ru.

Форму заявки можно найти на сайте Союза журналистов Самарской области www.sjrs.ru.