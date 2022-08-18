В Самаре пройдет интерактивная выставка, посвященная российскому и самарскому джазу

20 августа 2022 года в Струковском саду начнет работу первая интерактивная экспозиция «История отечественного джаза в Самаре». Выставка посвящена 100-летию российского и 60-летию самарского джаза.



Под открытым небом на территории парка разместятся 19 информационных стендов. Они знакомят гостей с легендарными джазменами города, самыми яркими и важными событиями, фестивалями и культовыми местами кристаллизации джаза.

Для подготовки выставки использовались материалы в том числе из личных архивов музыкантов и их семей. Это редкие фотографии, документы, афиши, награды, которые до сегодняшнего дня нигде не публиковались.

На территории парка разместятся несколько интерактивных музыкальных зон. Каждый посетитель сможет почувствовать себя джазменом и исполнить свою музыку на барабанах и фортепиано.

В рамках экспозиции будет работать лекторий. Уже в день открытия, в 15.00 пройдет творческая встреча с виртуозным трубачом, руководителем собственного оркестра Петром Востоковым и лекция лектора-музыковеда Челябинской государственной филармонии Натальи Риккер.

В день открытия на сцену летнего театра Струковского парка выйдут квинтет Петра Востокова и ансамбль Челябинской филармонии «Уральский диксиленд».

Выставка продлится два месяца, до 20 октября.

Для справки:

В 2022 году проект интерактивная экспозиция «История отечественного джаза» стала победителем второго конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданских обществ в 2022 г.

Проект реализуется при поддержке администрации городского округа Самара, АНО популяризации джазового искусства «Центр исследования джаза» (г. Ярославль), экспертов ГБУК СОИКМ им. П.В. Алабина, а также частных фондов джазовых музыкантов.

Контакты:

Анна Спиркина: 8-903-303-39-00



