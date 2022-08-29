Приглашаем на презентацию фотоальбома Юрия Стрельца «Самара. Россия. Мир»!

30 августа 2022 года (вторник) в 16.00 в новом культурном пространстве Самарского областного художественного музея «Музейный дворик» (ул. Куйбышева, 92) состоится презентация фотоальбома «Самара. Россия. Мир» Юрия Стрельца.

В альбом вошли лучшие снимки за более чем 40 лет профессиональной карьеры фотографа, среди них отмеченные престижными наградами в сфере журналистики и фотографии.

В рамках презентации пройдет творческая встреча с Юрием Стрельцом, на которой он расскажет об интересных случаях своей фотокарьеры, а также о процессе создания той или иной фотографии. Состоится розыгрыш фотоальбомов.

Юрий Стрелец – член Союза журналистов России и член Союза фотохудожников России. В настоящее время он руководит фотослужбой издания «Коммерсантъ-Волга». Сотрудничает с российскими и международными агентствами. Председатель Фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России.

Приглашаем на презентацию! Вход свободный.

