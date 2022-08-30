Запущена краудфандинговая кампания для сбора средств на фотокнигу Кристины Сырчиковой

Самарский фотограф Кристина Сырчикова закончила работу над фотокнигой «Похоронное платье».

«Похоронное платье» – это визуальная история о том, как столкнувшись с тяжелой болезнью и отечественной медициной, человек теряет надежду. Книга построена на серии фотографий, сделанных в течение нескольких лет.

Главная героиня – пожилая женщина, бабушка Кристины – борется с раком: лечится в больницах, проходит несколько курсов химиотерапии, ходит в церковь, к знахаркам, пробует методы народной медицины – пробует всё, веря в своё исцеление.

Но однажды женщина понимает, что недуг сильнее, и начинает себе шить похоронное платье. Фотокнига показывает, как развивались события и какие чувства переживала героиня, пройдя путь от надежды до приятия смерти.

Автор книги Кристина Сырчикова – руководитель Школы проектной фотографии при галерее «Виктория», член Союза фотохудожников России, члент жюри фотоконкурса «Самарский взгляд», дважды лауреат конкурса «Молодые фотографы России», многократный золотой медалист Дельфийских игр России.

Для издания фотокниги Кристине необходима 171 тысяча рублей. Нужную сумму автор намерен набрать с помощью краудфандинговой кампании на сайте Planeta.ru. Часть суммы уже собрана. Поддержать выпуск книги можно на сайте Планета.ру: https://planeta.ru/campaigns/dress

Среди вознаграждений для поддержавших можно предзаказать фотокнигу, купить открытки или индивидуальное занятие фотографией.

Подробности по ссылке: https://vk.com/ksyrchikova?z=video13506908_456239565%2Fefb3864d886dcfc937%2Fpl_wall_13506908