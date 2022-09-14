Ушел из жизни Владимир Сунгоркин

С прискорбием сообщаем, что 14 сентября в возрасте 68 лет скоропостижно скончался Сунгоркин Владимир Николаевич, главный редактор, генеральный директор «Комсомольской правды». Уход из жизни Владимира Николаевича Сунгоркина ­– невосполнимая потеря для отечественной журналистики. Владимир Николаевич внес огромный вклад в развитие российских СМИ, был талантливым руководителем, профессионалом, увлеченным, деятельным человеком, яркой личностью.

Самарское областное отделение Союза журналистов России глубоко скорбит в связи с кончиной Владимира Николаевича и выражает глубокие соболезнование его родным и близким, коллективу «Комсомольской правды». Светлая память.

В 1976-1981 гг. В.Н.Сунгоркин начинал свой путь в журналистике собственным корреспондентом газеты «Комсомольская правда» на строительстве Байкало-Амурской магистрали.

В 1981-1985 гг. — собственный корреспондент газеты «Советская Россия» в Приморском крае и Сахалинской области.

В 1985 г. вернулся в «Комсомольскую правду», занял должность заместителя редактора отдела рабочей молодежи. Впоследствии был избран членом редколлегии и заместителем главного редактора. Затем – стал главным исполнительным директором АО «Комсомольская правда», в 1994 г. — председателем совета акционеров АОЗТ «Комсомольская правда».

В 1997 г. избран главным редактором газеты «Комсомольская правда» — председателем совета директоров ЗАО «Издательский дом «Комсомольская правда». С 1998 г. являлся председателем совета директоров ЗАО «Комсомольская правда», с 1999 г. — главным редактором одноименной газеты.

С 2002 г. — генеральный директор, главный редактор акционерного общества «Издательский дом «Комсомольская правда».

Владимир Сунгоркин — член президиума Союза журналистов Москвы и исполнительного совета Всемирной организации редакторов газет, Заслуженный журналист России.

Награжден орденами «Знак Почета» (1985) и «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2014). Отмечен Почетной грамотой президента РФ (2019). Лауреат премии Ленинского комсомола (1986). Обладатель премии «Медиаменеджер России» в номинации «Печатные СМИ» (2003).

Лауреат премии СЖР «Золотое перо России» в категории «Легенда российской журналистики» (2021).