«Свежая газета. Культура» Новый номер

Вышел в свет очередной номер «Свежей газеты. Культуры»

(№17,сентябрь 2022 г.)

Поздравляем вас, дорогие читатели: нам десять лет! Кому нам и с чем поздравляем – в первополосной статье ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА. Кстати, заранее благодарю за ответные «тосты». А от нас благодарность Андрею Болдову за фотографию, которую мы приспособили к материалу.

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Культурно-политических событий немного: мажорное – об успехах самарцев на фронтах грантовой борьбы («О президентских грантах в сфере культуры»); загадочное – о том, как общество «Знание» эти самые знание маркетинговым фейерверком заменило («Поделись своим знанием») и удивительное – как великого композитора спустя 47 лет после кончины признали гражданином («Почетный гражданин»).

И, безусловно, газета продолжает в Год культурного наследия народов России знакомит с самарскими народными мастерами – «Я лоскутное шью одеяло из рек, травинок и тучек» (Ольга ГОРОДЕЦКАЯ).

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Разговор о праздновании 436-летия Самары мы продолжим в следующем номере газеты, а в этом выбрали два из огромного списка событий. Первое – установка памятника Тёме и жучке и круглый стол, посвященный творчеству Николая Гарина-Михайловского («Семиотика Тёмы» Михаила ПЕРЕПЁЛКИНА). Второе – джазовый фестиваль, традиция проведения которого в День города постепенно складывается («Юбилейный ураган свинга» Игоря ВОЩИНИНА).

В анонсируемом номере – репортажи о двух фестивалях, которыми завершилось лето 2022-го: «ВолгаФест» («Плелась паутина, развевались шторы и сети» Татьяны ГРУЗИНЦЕВОЙ) и «Жигулевская вишня» («Съесть пирог: миссия невыполнима?» Елены ШИШКИНОЙ).

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Из наиболее значимых событий последних двух недель: «Самарский концерт Сергея Слонимского» (Марианна МЖЕЛЬСКАЯ), премьеры в Тольяттинском театре кукол («Северные мистерии» Вячеслава СМИРНОВА) и СамАрте («Эра плееров и анализов» Маргариты ПЕТРОВОЙ). Самарский академический театр оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича открыл сезон своей июльской премьерой – балетом «Дон Кихот Ламанчский», и мы, как и обещали, публикуем рецензию («Назад в будущее» Анны Лазанчиной).

По музеям и выставочным залам вы можете совершить виртуальное путешествие вместе со Светланой ШАТУНОВОЙ («Метафизики натюрморта» – СХМ), Ираидой МИРОНОВОЙ («Жигулевская палитра». Разговор о главном» – «Новое пространство»), Валентиной ЧЕРНОВОЙ («Сила и любовь в красках» – Выставочный зал Союза художников). Заглянули мы и в Дом журналиста («Геометрия жизни»), и в Дом архитектора («Ручная» графика архитекторов Лысенковых»).

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Самый большой раздел, как обычно, – «Культура и Слово». Сергей ГОЛУБКОВ о Михаиле Осоргине («Судьба мечтателя-идеалиста»). Валерий БОНДАРЕНКО начинает «лонгрид» «О Маяковском: хрестоматийное как неизвестное», а Владимир ГРОМОВ выбрался, наконец, из автомобильной пробки на плотине с завершающим рассказом о Жигулевской ГЭС («Рассказы агитаторов о великой стройке»).

Герман ДЬЯКОНОВ в «Судьбах книг» вспомнил о романе Висенте Бласко Ибаньеса «Кровь и песок» («Тавромахия как вид искусства»). Газета продолжает публикации Татьяны ГРУЗИНЦЕВОЙ к 80-летию Самарской областной детской библиотеки («И памятник с тобою говорит»). Татьяна РОМАНОВА поведет вас по дебрям продуктовых прилавков («Эко-, био-, натурпродукт без ГМО»).

Вячеслав СМИРНОВ знакомит с новой поэтической книге, подготовленной тольяттинцами («Памятный след»), ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР – с фотоальбомом Юрия Стрельца («В поисках настоящего»). И целая полоса non fiction от российских издательств.

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Культурологические штудии в этот раз составляют тексты Юрия РАЗИНОВА («Эти двери в Эдем, что всегда слишком близко…»), Зои КОБОЗЕВОЙ («Страшная сказка Про…») и Леонида НЕМЦЕВА («Сделка с чертежником»).

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«Память Культуры» «приросла» продолжением саги Владимира САМАРЦЕВА и Светланы ВНУКОВОЙ «Ух ты, Безымянка!». Дмитрий СТАШЕНКОВ рассказал об итогах летнего археологического сезона («Лошадка»), Михаил ПЕРЕПЕЛКИН посвятил свой текст истории домов, в который сейчас располагается Дом-музей А. Н.Толстого («Охотники на привале»).

Новая фигура энциклопедии Александра ЗАВАЛЬНОГО «Самара в их жизни» – советский писатель Владимир Зубцов.

И, конечно, мы не забыли поздравить с юбилеем преподавателя Самарскогомузыкального училища Ларису Иосифовну Шкиренко («Искусство растить таланты» Анны ЛАЗАНЧИНОЙ и Татьяны ПОБЕРЕЗКИНОЙ).

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Что дальше? Фестивали «DSCH. Шостакович. ХХ век» и «Виват, баян!», концерт из сочинений Александра Скрабина в исполнении учеников фортепианного класса Дмитрия ДЯТЛОВА в СГИК, ретроспектива фильмов Ингмара Бергмана в «Художественном», «Уроки русской литературы» Леонида НЕМЦЕВА в СМИБС и еще 43 события на полосе «Самарские премьеры».

Валерия ЛОСЕВИЧЕВА приглашает «Слушать вместе» («Последний лютнист галантного века»), Константин ПОЗДНЯКОВ – «Читать вместе» («Неосовок»), Вадим КУЗНЕЦОВ – «Смотреть вместе» («Невыносимая тяжесть огромного таланта»), а Дильбар ХОДЖАЕВА – «Наслаждаемся жизнью. Тоже вместе» («Когда в Самару вернулось бабье лето…»).

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Читайте «Свежую»: «Всегда много путей достичь цель есть».

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С номером газеты можно вновь познакомиться в Самарской государственной филармонии, Академическом театре оперы и балета, Академическом театре драмы имени М. Горького, СамАрте, Самарском театре кукол, театре кукол «Лукоморье», театрах «Камерная сцена» и «Самарская площадь», Волжском народном хоре, Доме актера имени М. Г. Лазарева, Агентстве социокультурных технологий, Доме журналиста, Доме кино, Доме архитектора, Самарском художественном музее, Музее Алабина, Музее Модерна, Литературном музее, галереях «Виктория», «Арт-сезон» и Nostalie, Музее Эльдара Рязанова, музее «Самара Космическая», Выставочном зале Союза художников, Детской картинной галерее, художественном салоне «Арт-Портал», Грушинском клубе, Пушкинском народном доме, Областной универсальной научной библиотеке, Центральной городской библиотеке имени Н. К. Крупской, Областной библиотеке для молодежи, Областной детской библиотеке, Областной библиотеке для слепых, Областном архиве, Центр социализации молодежи, Доме Дружбы народов, Дворце детского и юношеского творчества, Государственном институте культуры, Самарском университете, Самарском филиале Московского городского педагогического университета, Академии Наяновой, Самарском музыкальном училище, Детской музыкальной школе № 3 имени М. И. Глинки, Самарском колледже культуры, Мэрии города Тольятти, Дворце культуры и Центральной городской библиотеке имени А. С. Пушкина г. о. Новокуйбышевск.

Электронную версию газеты можно найти по адресам: http://sjrs.ru/news/1898/

Текст: Виктор Долонько, главный редактор «Свежей газеты. Культуры»

