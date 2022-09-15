Все на гольф!

В Домжуре прошла пресс-конференция, посвящённая 15-летию Самарской областной «Федерации развития гольфа» и «Подготовке юбилейного турнира по мини-гольфу среди сотрудников СМИ.
Организаторы: Самарское областное отделение Союза журналистов России, Самарская областная общественная организация «Федерация развития гольфа».
В ходе пресс-конференции выступили спикеры:
- Носков Игорь Александрович, президент Самарской областной общественной организации «Федерация развития гольфа»,
- Фесенко Владимир Антонович, директор Самарской областной общественной организации «Федерация развития гольфа», тренер высшей категории, главный тренер спортивной сборной области по гольфу, спортивный судья всероссийской категории,
- Лысов Евгений Александрович, заместитель директора Самарской областной общественной организации «Федерация развития гольфа», тренер юниорской сборной России по мини-гольфу, старший тренер сборной области по гольфу.
Они рассказали о достижениях самарских спортсменов, планах и перспективах развития гольфа в Самарской области и о том легко ли осваивать гольф как вид спорта?
«Осваивать гольф не так тяжело. Нужно иметь волевые качества и упорство. Как и в любом виде спорта» — Тимур Рамазанов, многократный Чемпион России по мини-гольфу, мастер спорта по гольфу.
Уважаемые коллеги, приглашаем Вас принять участие 24 сентября в X-ом юбилейном турнире по мини-гольфу!
Всю подробную информацию Вы можете найти на нашем сайте: http://sjrs.ru/wp/ и в группе ВКонтакте: https://vk.com/sjrs63
Турнир по мини-гольфу среди сотрудников СМИ проводится с целью повышения спортивного мастерства участников и популяризации мини-гольфа в Самарской области, а также для формирования потребности в здоровом образе жизни и вовлечения сотрудников СМИ в регулярные занятия физической культурой и спортом.