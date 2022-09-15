Все на гольф!

В Домжуре прошла пресс-конференция, посвящённая 15-летию Самарской областной «Федерации развития гольфа» и «Подготовке юбилейного турнира по мини-гольфу среди сотрудников СМИ.

Организаторы: Самарское областное отделение Союза журналистов России, Самарская областная общественная организация «Федерация развития гольфа».

В ходе пресс-конференции выступили спикеры:

Носков Игорь Александрович, президент Самарской областной общественной организации «Федерация развития гольфа»,

Фесенко Владимир Антонович, директор Самарской областной общественной организации «Федерация развития гольфа», тренер высшей категории, главный тренер спортивной сборной области по гольфу, спортивный судья всероссийской категории,

Лысов Евгений Александрович, заместитель директора Самарской областной общественной организации «Федерация развития гольфа», тренер юниорской сборной России по мини-гольфу, старший тренер сборной области по гольфу.

Они рассказали о достижениях самарских спортсменов, планах и перспективах развития гольфа в Самарской области и о том легко ли осваивать гольф как вид спорта?

«Осваивать гольф не так тяжело. Нужно иметь волевые качества и упорство. Как и в любом виде спорта» — Тимур Рамазанов, многократный Чемпион России по мини-гольфу, мастер спорта по гольфу.

Уважаемые коллеги, приглашаем Вас принять участие 24 сентября в X-ом юбилейном турнире по мини-гольфу!

Всю подробную информацию Вы можете найти на нашем сайте: http://sjrs.ru/wp/ и в группе ВКонтакте: https://vk.com/sjrs63

Турнир по мини-гольфу среди сотрудников СМИ проводится с целью повышения спортивного мастерства участников и популяризации мини-гольфа в Самарской области, а также для формирования потребности в здоровом образе жизни и вовлечения сотрудников СМИ в регулярные занятия физической культурой и спортом.