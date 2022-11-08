Журналист и блогер из Самары Илья Круговой добровольно мобилизовался в ряды ВС РФ

Журналист и блогер из Самары Илья Круговой добровольно мобилизовался в ряды вооруженных сил РФ.

В армии до этого 47-летнему мужчине не приходилось. Илья имел на руках приписное свидетельство с указанной группой годности «В» из-за бронхиальной астмы.

После объявления в стране частичной мобилизации Илья обратился в военкомат, однако там сообщили, что призвать его не могут, так как нет реального опыта воинской службы.

Изначально колумнист собирался идти в качестве добровольца от подразделения «Ахмат»: прошел все комиссии, получил военный билет и военно-учётную специальность. В документах появились категория и «А» и ВУС — «оператор ПЭВМ», «оператор БПЛА».

«В процессе прохождения комиссии мне предложили идти не добровольцем, а мобилизованным, на что я без раздумий дал согласие. В данный момент я являюсь солдатом МО РФ с ВУС «стрелок». По факту — я добровольно мобилизованный. Я — рядовой ВС РФ», — написал в своем telegram-канале Илья Круговой и дал обещание не писать сообщений ради читательского трафика.

«Крутых инсайдов и репортажей — не ждите. Я знаю, что такое информационная безопасность», — отметил журналист.

7 ноября Илья Круговой официально приведен к Воинской Присяге.

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По материалам: https://tvsamara.ru/news/krutykh-insaidov-i-reportazhei-ne-zhdite-v-samare-mobilizovalsya-zhurnalist-ilya-krugovoi/