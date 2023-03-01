Членство Союза журналистов России в Международной федерации приостановлено

Руководство Международной федерации журналистов (МФЖ) приостановило членство в своей организации Союза журналистов России (СЖР), сообщил председатель Союза Владимир Соловьёв в беседе с ТАСС 22 февраля.

«Генеральный секретарь МФЖ Энтони Белланже прислал мне письмо, в котором сообщил, что членство СЖР приостановлено», — сказал он.

Международная федерация журналистов ранее сообщила, что 22 февраля рассмотрит вопрос приостановки членства Союза журналистов России.

В заявлении МФЖ, распространенном в Брюсселе, отмечалось, что после создания Союзом журналистов России четырех отделений в новых регионах РФ исполнительный комитет МФЖ «единогласно принял предложение, осуждающее это решение и приводящее в действие статью 16 Устава МФЖ, что может привести к приостановке деятельности и в конечном счёте к исключению организации-члена».

Источник: МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/.

https://tass.ru/obschestvo/17119951