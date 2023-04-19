УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ЧЛЕН СЖР СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ СИМАТОВ

С прискорбием сообщаем, что 19 апреля в возрасте 75 лет скончался член Союза Журналистов России, доцент кафедры Отечественной истории СамГУ Симатов Сергей Александрович.

Сергей Александрович был активным участником нашего Союза, одним из организаторов Самарского Института Журналистики. В 2008 году награжден Знаком «За заслуги перед журналистским сообществом».

Правление Самарского областного отделения Союза журналистов России, друзья и коллеги глубоко скорбят в связи с кончиной Сергея Александровича Симатова и выражают соболезнования его родным и близким.

Светлая память…