Председателю Самарского областного отделения СЖР Ирине Цветковой присвоено почетное звание «Заслуженный журналист РФ»

Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина от 12.04.2023 года «О награждении государственными наградами» за заслуги в развитии отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу присвоено почетное звание «Заслуженный журналист Российской Федерации» Цветковой Ирине Владимировне, председателю Самарского областного отделения Союза журналистов России.

Поздравляем Ирину Владимировну с присвоением почетного звания! Желаем неисчерпаемой энергии и оптимизма, интересных творческих находок, ярких побед! Крепкого здоровья, счастья!