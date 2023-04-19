Новости Союза, Поздравление

Председателю Самарского областного отделения СЖР Ирине Цветковой присвоено почетное звание «Заслуженный журналист РФ»

Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина от 12.04.2023 года «О награждении государственными наградами» за заслуги в развитии отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу присвоено почетное звание «Заслуженный журналист Российской Федерации» Цветковой Ирине Владимировне, председателю Самарского областного отделения Союза журналистов России.

Поздравляем Ирину Владимировну с присвоением почетного звания! Желаем неисчерпаемой энергии и оптимизма, интересных творческих находок, ярких побед! Крепкого здоровья, счастья!