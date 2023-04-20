Дмитрий Азаров поздравил Ирину Цветкову с присвоением звания «Заслуженный журналист Российской Федерации».

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил Ирину Цветкову, председателя Самарского областного отделения Союза журнаистов» с присвоением звания «Заслуженный журналист Российской Федерации».

Председатель самарского областного отделения Союза журналистов России отмечена Президентом страны за заслуги в развитии отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу. Указ «О награждении государственными наградами» подписан Владимиром Путиным 12 апреля.

Губернатор Самарской области направил Ирине Цветковой правительственную телеграмму и поздравил с присвоением почетного звания. Обращаясь к руководителю реготделения СЖР, Дмитрий Азаров отметил:

- Много лет деятельность Самарского отделения Союза журналистов России связана с Вашим именем, энергией, обаянием и талантом. Умение выстраивать коммуникацию, объединять представителей творческой среды для решения общих задач, забота о ветеранах отрасли

снискали Вам заслуженный авторитет в профессиональных кругах. Вас знает и ценит не только медиасообщество Самарской губернии и России в целом, но и руководители разного уровня, представители общественных организаций, многие активные жители.

Именно под руководством Ирины Цветковой региональный Союз журналистов стал одним из самых эффективных в стране. Сегодня каждый представитель журналистского сообщества губернии твердо знает: в «Домжуре» ему рады, а коллеги всегда готовы поддержать.

- Убежден: присвоенное Вам звание – это результат Вашей многолетней деятельности и преданности делу, а также свидетельство значительного вклада в развитие отечественной журналистики, — подчеркнул глава региона и пожелал Ирине Цветковой вдохновения, новых идей и их блистательного воплощения.

Источник: https://sovainfo.ru/news/dmitriy-azarov-pozdravil-irinu-tsvetkovu-s-prisvoeniem-zvaniya-zasluzhennyy-zhurnalist-rossiyskoy-fe/