С Днем радио и связи!

Дорогие коллеги! От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем радио, телевидения и связи!

Каждый день во все уголки нашей Родины проникают радиосигналы, оперативно информируя нас о происходящем во всем мире. Радио, телевидение, интернет служат незаменимыми источниками информации.

Благодаря работе сотрудников радиостанций и телекомпаний, интернет-изданий сокращаются расстояния между городами, люди становятся ближе друг к другу, узнают самые свежие новости.

Желаю вам творческого вдохновения, интересных эфиров, благодарных слушателей, зрителей, подписчиков!

С праздником!

Ирина Цветкова, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России