Готовимся к Фестивалю «Пресса-2023″!

11 мая в Самаре, Струковском саду, состоится оргсобрание по подготовке к Фестивалю «Пресса-2023″. Приглашаем представителей СМИ на оргсобрание. Сбор в 11.00 у Крытого летнего театра.XXVIII фестиваль «Пресса-2023″ пройдет 27 мая в Самаре. Проводит его Самарское областное отделение Союза журналистов России, официальную поддержку оказывает Администрация г.о. Самара.

Фестиваль проводится в год 105 -летия Самарского областного отделения Союза журналистов России. Его тема — «Мы вместе!».

К участию в фестивале приглашены региональные, городские, федеральные СМИ, а также пресс-центры учебных заведений и ведомств.

Тел. контакта оргкомитета фестиваля:

8(846)332-68-39

8(846) 33202-72

По вопросам обращаться по адресу pressafest@mail.ru

C уважением, пресс-служба Самарского областного отделения Союза журналистов России.