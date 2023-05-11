Прими участие в вебинаре «Что нужно знать об авторском праве?»

Уважаемые коллеги!

Учебный центр Союза журналистов России продолжает серию бесплатных вебинаров для журналистов, представителей СМИ и сотрудников пресс-служб.

Очередная онлайн встреча на тему: «Что нужно знать об авторском праве, работающим в медиасфере», состоится 17 мая в 13.00 — по московскому времени, в 14.00 — по самарскому времени.

Спикер вебинар – Диляра Оренбах, эксперт Центра правовой защиты журналистов по спорам в сфере авторского права, адвокат.

Предварительная регистрация не нужна. Заходите по ссылке и участвуйте: https://pruffme.com/landing/u2724464/tmp1683790022

Ждем вас!

Координатор — Юлия Батурина, julia-baturina@mail.ru, контактный телефон: +7(915)215-55-11